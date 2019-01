¿Es real el interés del Barcelona por el 'Chicharito' Hernández?

REDACCIÓN 14/01/2019 03:04 p.m.

El futbolista mexicano Javier Hernández no se encuentra en su mejor momento, sin embargo esto no fue impedimento para ser parte de una lista de candidatos que busca el Barcelona para tener, cuando sea necesario, al suplente del uruguayo Luis Suárez, sí, aunque usted no lo crea.

De acuerdo al diario español "Sport", ´Chicharito´ ronda entre las opciones de Ernesto Valverde para reforzar al equipo. El mexicano también fue puesto como una de las opciones del Sevilla, pero todo se descartó cuando Munir El Haddadi fichó por dicho equipo. Munir también era una de las opciones del equipo culé por si rápida adaptación, algo que también ha mostrado el delantero del West Ham.

Otros nombres han sonado como posibles refuerzos para el Barcelona, entre los que destaca Fernando Llorente del Tottenham, Michy Batshuayi del Valencia, Maxi Gómez del Celta, Álvaro Morata del Chelsea, entre algunos otros, pero la limitante de todos ellos es que su precio es algo alto y el Barcelona no cuenta con recursos económicos para soltar una cantidad fuerte así de la nada, por lo que buscaría a alguien a préstamo y ´Chicharito´ está disponible para un año, según el West Ham.

El mexicano ya tiene experiencia en La Liga española, en donde jugó con el Real Madrid en todos los torneos disponibles: Copa del Rey, La Liga y la Champions League.

´Chicharito´ se ha convertido en una pieza clave cuando va entra de cambio, algo que no ha podido explotar con el actual técnico de los Hammers, Manuel Pellegrini, con quien ha tenido poca actividad y apenas suma cinco goles después del Mundial Rusia 2018.

Todos los jugadores que están incluidos en la lista del Barcelona tienen la cualidad de centros delanteros, rematadores y que en la presente temporada lucen de poca actividad con sus equipos. El mercado invernal de transferencia cierra el próximo 31 de enero, por lo que quedan dos semanas para conocer cuál fue la mejor opción del conjunto blaugrana.

dmv

