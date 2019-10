¿Es "Checo" Pérez un piloto de primer nivel?

Muchas veces he escuchado a aficionados mexicanos de la Fórmula Uno expresar que Checo Pérez es un gran piloto, al que le ha faltado tener un auto de primer nivel para poder pelear por las primeras posiciones en el campeonato. Ahora que tenemos a la vuelta de la esquina el Gran Premio de México 2019, quise analizar sus resultados para determinar si ellos, de alguna forma, confirman la creencia que tenemos de que es un piloto de primer nivel.

En cualquier deporte es complicado eliminar aspectos subjetivos cuando se revisa la actuación de un atleta. El automovilismo es aún más complicado porque hay un factor adicional al piloto que tiene un gran impacto en los resultados: el auto. Cada año hay marcadas diferencias entre las escuderías que ocupan los primeros sitios, aquellas que se ubican a la mitad del campeonato y las que quedan más atrás. La ingeniería es un diferenciador fundamental y claramente es crítico para que un piloto pueda ganar un campeonato.

Tomemos como ejemplo este 2019. Hamilton se enfila a su sexto título en la Fórmula Uno, con 338 puntos. Vettel y Verstappen tienen 212 y están empatados en la cuarta posición. Hamilton los supera por una enorme cantidad de puntos ... ¿es eso reflejo de una gran diferencia a nivel de pilotos o esa gran diferencia está en el auto? ... es claro que la brecha entre ellos viene en buena medida porque a lo largo del año los autos de Mercedes han superado a los de Red Bull y Ferrari ... la ventaja que hoy tiene Mercedes en recursos y tecnología es evidente e incide directamente en los resultados de los pilotos.

¿podría ser Hamilton mejor que ellos?, tal vez si, pero no por una diferencia tan abrumadora (Vettel ha ganado cuatro campeonatos así es que está muy lejos de ser un piloto limitado).

Este factor del carro hace muy complicado comparar a un piloto con otro. En este artículo tomaremos algunos datos para analizar en la forma más objetiva posible los resultados de Checo y determinar si es un piloto que en general esté por encima de otros, si es tan competitivo como los demás o si se queda corto.

Primero iniciemos con una rápida descripción de su carrera en F1.

Checo Pérez en Fórmula Uno.

Inicia su aventura en la F1 en 2011, uniéndose al equipo Sauber, después de su paso por la Serie GP2. Checo se convierte así en el primer piloto mexicano en la máxima categoría, desde Héctor Rebaque en 1981. Esa primera temporada es complicada, como me parece es de esperarse para un piloto que llega a F1 por primera vez ... terminaría en el lugar 16 en el campeonato.

Sauber lo mantuvo como piloto para el 2012 y tuvo excelentes resultados. En Malasia terminó segundo, solo por detrás del español Fernando Alonso. Terminaría la temporada con otros dos podios (un segundo y un tercero). En ningún otro año ha logrado subir tres veces al podio. Tuvo muchos elogios por su forma de conducir y se esperaba que pudiera saltar a otra escudería.

La oportunidad le llegó con McLaren, toda vez que Lewis Hamilton decidió emigrar a Mercedes para la temporada 2013 ... Pérez llegó para remplazarlo. McLaren había terminado la temporada anterior en el tercer puesto del mundial de constructores, solo por detrás de Red Bull-Renault y de Ferrari. Fue un año complicado para el piloto mexicano: criticado por su compañero de equipo, Jenson Button, por algunas maniobras que en su visión lo pusieron en riesgo a él y al equipo ... Kimi Räikkönen de Lotus, después del GP de Mónaco, dijo que a Pérez le deberían dar un golpe en la cara ... la crítica giraba alrededor de ser demasiado agresivo, poniendo en riesgo a los demás. Checo terminó en la 11ª posición y al final del año fue remplazado por Magnussen. No fue un buen año para McLaren, que cayó al 5º lugar ... vale la pena mencionar que esa escudería no ha podido colocarse, desde esa temporada, entre las tres primeras.

Checo se incorporó a Force India a partir de la temporada 2014, escudería con la que ha permanecido desde ese entonces. Desde su llegada, ha estado entre los diez primeros lugares del campeonato de pilotos, siendo sus mejores años en ese sentido el 2017 y 2018, cuando terminó séptimo. Fue pieza clave para que en 2016 Force India superara los 100 puntos y obtuviera el cuarto puesto en el campeonato de constructores. Ha subido al podio en cinco ocasiones, manteniendo una consistencia que pocos pilotos alcanzan y constantemente peleando por las posiciones que se encuentran justo detrás de las que tradicionalmente acaparan los equipos más fuertes (un poco más adelante veremos esto). Su permanencia en esta escudería parecería haber sido fuertemente influenciada por el patrocinio de Telmex ... si no fuera por esta circunstancia, Checo probablemente hubiera estado en otro equipo desde hace algunos años. 2018 fue una temporada particularmente complicada, dado que el equipo enfrentó muy fuertes presiones financieras, al punto que fue adquirido por el padre de Lance Stroll ... en ese año, Checo no solo fue el piloto de Force India sino que incluso tomó un rol de administrador para tratar de salvar al equipo.

La escudería Racing Point (rebautizada del nombre previo de Force India) ocupa actualmente la séptima posición, lejos del 4º lugar al que aspiraban cuando inició la presente temporada. Checo marcha en el lugar número 11 pero queda tiempo para que pueda mejorarlo. Las inversiones que está haciendo Racing Point de aquí al 2021 (en su fábrica y crecer el staff) hacen pensar que su competitividad va a ir subiendo con el tiempo ... como dijo Checo en una entrevista reciente, "lo mejor está por venir".

Criterios para evaluar los resultados de Checo en F1.

Como hemos mencionado, el auto, su motor e ingeniería en general, son un gran diferenciador entre los resultados de un piloto y otro. La forma de eliminar este factor en el análisis es asegurar que la comparación de Checo sea con pilotos que pertenezcan a escuderías que estén en similar nivel de competitividad. La forma más simple de diferenciar a las escuderías con claras ventajas tecnológicas es por los resultados obtenidos. Tomemos, por ejemplo, las posiciones actuales de constructores en la temporada 2019:

1. Mercedes – 612 puntos

2. Ferrari – 433

3. Red Bull – 323

4. McLaren – 111

5. Renault – 77

6. Toro Rosso – 59

7. Racing Point – 54

8. Alfa Romeo – 35

9. Haas – 28

10. Williams – 1

En un campeonato con esos resultados, sería inútil tratar de comparar los resultados de los pilotos de Racing Point con los de Mercedes, Ferrari o Red Bull ... es evidente que hay demasiada diferencia entre autos ... los resultados individuales se desvirtuarían por completo. Lo mismo sucedería si quisiéramos comparar con los pilotos de Williams.

Aclarado esto, vamos con cada análisis.

Checo vs. Pilotos de su misma escudería.

Esta es la forma más simple de eliminar el "factor auto". Si bien existirán diferencias en puestas a punto, temas que manejará cada piloto con su ingeniero particular y estrategia del equipo, es claro que los autos de los dos pilotos de una escudería son muy parecidos y por tanto el resultado de ambos conductores es comparable.

La siguiente tabla muestra los resultados de Checo en relación a los de sus coequiperos:

Las columnas de "Lugar" indican en que posición terminaron en la clasificación final Checo y el piloto compañero de escudería; posteriormente se muestran los puntos que logró cada uno en el año; "Podios" es la cantidad de carreras en la que quedaron dentro de los primeros tres lugares; el dato de "Con Puntos" es el número de carreras en las que quedaron dentro de los primeros 10 lugares y; "Carreras Checo por Delante" es en cuantas carreras Checo le ganó a su compañero (por ejemplo, en 2011, le ganó en 6 de las 19 carreras).

El 2011 muestra a un Kobayashi que supera en todo a Checo, pero hay que tomar en cuenta que es su primer año en Fórmula Uno. El 2012, aún en Sauber, presenta un resultado muy parejo entre ambos pilotos tanto en puntos como en carreras en las que Pérez superó a Kobayashi.

En su paso por McLaren, Checo es superado por Button.

En 2014, su primer año con Force India, Niko Hülkenberg es mejor que Sergio en todos los rubros, excepto podios (más de este tema en otra comparativa).

2015 y 2016, con el mismo Hülkenberg acompañándolo, muestran a un Checo Pérez con mejores resultados en todo ... no hay duda de que fueron mejores años de él que de su coequipero.

2017 y 2018, con Ocon como compañero, también arrojan a un Checo Pérez superando al piloto francés. En ´18 termina ganándole más carreras Ocon, pero en todo lo demás el mexicano tiene una mejor actuación.

En resumen, los primeros años de Checo Pérez, cuando se le compara con los pilotos de su misma escudería, tienen resultados mixtos aunque el sumario no es bueno ... en 3 de esos 4 años es superado aunque insisto que el año con McLaren poco abona a la comparación por las circunstancias particulares. Después de esto, a partir del 2015 y por cuatro años consecutivos, Sergio Pérez ha sido mejor que sus coequiperos ... 2019 viene con la misma tendencia ... me parece que Sergio Pérez a partir de adquirir cierta madurez en F1, ha sido mejor que sus compañeros de marca.

Checo vs. Pilotos de Otras Escuderías

Como mencioné anteriormente, no voy a comparar contra escuderías en donde hay una marcada diferencia a nivel de auto. Lo que hice fue solo considerar para la comparación a aquellas que hayan obtenido hasta un 30% más o un 30% menos de puntos que la escudería para la que corre el mexicano. ¿Porqué el 30%, más allá de mi arbitrariedad? porque es una diferencia que no es tan amplia como para pensar que un buen piloto no pueda reducirla a través de sus talentos ... pueden usar un porcentaje diferente pero no creo que entregue resultados muy diferentes en el análisis.

** Debido a la situación financiera de Force India y su venta de activos, oficialmente solo se le reconocen los 52 puntos obtenidos después de dicho proceso de venta. Aquí estoy sumando todos sus puntos del año

2011. Sauber termina mejor que Toro Rosso en puntos, pero los dos pilotos de esta última escudería hacen más puntos que Checo. La lectura sería que con autos que fueron superados en el total de puntos por Sauber, tanto Buemi como Alguersuari tuvieron un mejor resultado.

2012. Mercedes termina mejor que Sauber, pero Checo supera en puntos a Schumacher, que es uno de sus dos pilotos ... esta es buena noticia porque queda mejor colocado que un piloto de una marca que termina por encima de Sauber (y además, no es cualquier piloto). En relación a Force India, concluye con mejores resultados que sus dos pilotos, aunque por una diferencia muy pequeña en relación a Hülkenberg. Lo resumiría como: ganó a los que debía de ganar y quedó por arriba de alguien que en teoría debió ganarle a él.

2013. No hay escudería comparable dentro del rango de + - 30%

2014. Ya con Force India, McLaren queda mejor posicionado. Button termina en la 8ª posición vs. la 10ª de Checo ... pero el piloto mexicano supera a Magnussen (que es quien lo remplazó en McLaren) por cuatro puntos. Más allá del mensaje que da a su anterior equipo, al vencer a uno de sus pilotos aún cuando parecerían tener mejor auto, vuelve a superar a un piloto que en teoría debió terminar por encima de él.

2015. No hay comparativo.

2016. Termina 7º con 101 puntos. Los pilotos de Williams, que tiene menos puntos que Force India, acaban por debajo de él en la clasificación general (Bottas y Massa). Su compañero de equipo, Niko Hülkenberg, es superado por el finlandés Valtteri Bottas, quien termina 8º en la clasificación de pilotos ... esto muestra que no hubo una diferencia tan marcada entre Williams y Mercedes pero que Checo cumple, otra vez, venciendo a contrincantes sobre los que en teoría el auto le dio una pequeña ventaja. Su actuación es fundamental en la obtención de Force India del 4º lugar del campeonato de constructores.

2017. No hay comparativo.

2018. Hay dos marcas con las que se puede comparar a Force India: Renault, con un mejor resultado en el campeonato de constructores y; Haas, que terminó con menos puntos que Force India.

Sergio Pérez concluye el año en octava posición. Los pilotos de Renault terminan en el lugar 7 (Hülkenberg) y 10 (Sainz) respectivamente. Al igual que en años previos, Checo acaba haciendo más puntos que un piloto de una escudería que quedó por encima de la suya al final de la temporada.

En Haas, Grosjean queda muy lejos de Pérez, en 14º lugar. Magnussen termina solo 6 puntos por detrás del mexicano, pero así queda, por detrás.

El resumen de este capítulo es que, a excepción del 2011, primer año de Checo en la categoría, el mexicano ha sido siempre capaz de quedar por delante de los pilotos que tenía que quedar por delante (en base a los puntos de las escuderías) y en varias ocasiones ha podido superar a conductores que aparentemente pudieron / debieron haberle ganado. Esta comparación muestra una imagen muy positiva del trabajo de Checo Pérez.

Podios

No es de sorprender que las principales escuderías acaparen los podios en cada carrera. Casi siempre sus pilotos terminan ocupando el 1º, 2º y 3º lugares. Para un ejemplo, tomemos 2019: se han disputado a la fecha 17 carreras, o sea, ha habido en total 51 podios ... de ellos, 50 (el 98%) han sido capturados por pilotos de Mercedes, Ferrari o Red Bull.

Si revisamos desde el 2011 y hasta el 2018, veremos que son pocas las ocasiones en las que un piloto de un constructor que no quedó en los primeros sitios, ganó un podio.

Veamos la siguiente tabla, que muestra los podios que ganó Checo Pérez en cada año, los podios que ganó su coequipero y los podios que ganaron las escuderías que quedaron en 5º lugar o más abajo en el mundial de pilotos.

Yo llamaría a esta lista algo como "Los que no debieron llegar al podio, pero llegaron" ... son pilotos de escuderías que en puntos quedaron muy por detrás de las principales, pero que de alguna forma se metieron al podio en alguna carrera.

Veamos esto en dos perspectivas:

a) Checo y sus coequiperos. Como ya hemos comentado, al ser parte del mismo equipo, los autos con los que compiten son muy similares y por tanto alcanzar un podio, siendo parte de equipos medianos o chicos, es un reflejo de un trabajo sobresaliente del piloto y su equipo.

Mientras que Sergio Pérez, del 2011 a la fecha capturó 8 podios, el resto de sus compañeros de escudería ganó solo 1 (en 2012).

b) El total de podios de equipos, llamémosles, "discretos". Entre todos los equipos que han ocupado en un año determinado el 5º lugar o más abajo y los equipos de Checo (que dos años terminaron en 4º sitio y el resto entre 5º y 7º) han obtenido un total de 19 podios en estos últimos 8 años ... de esos 19, a Sergio le corresponden el 42%.

Los 11 podios que no han sido ganador por Checo, los han obtenido siempre pilotos diferentes ... en otras palabras, de las 19 veces que se ha subido al podio un "equipo que no debió llegar", Checo ha estado ahí 8 ocasiones y el resto han sido pilotos diferentes ... ninguno, aparte del mexicano, ha podido hacerlo dos veces.

Sergio Pérez ha subido en promedio una vez al año al podio ... con autos / escuderías que son ampliamente rebasadas por otras. Ese promedio nadie ha estado cerca de lograrlo. Haber sido el piloto que alcanzó esto, en 42% de las ocasiones que ha sucedido desde el 2011, es un muy importante logro.

Lugar de su escudería y lugar de Checo

El último punto que revisé fue en que lugar quedó, cada año, la escudería en la que compitió Sergio Pérez y el lugar que él ocupó individualmente en el campeonato de pilotos. Considerando que cada escudería tiene dos pilotos, la lógica indica que un conductor que está a la altura de su equipo, quedaría en un lugar proporcional, por ejemplo:

-Un piloto que corre para un equipo que queda en primer sitio, debería ser el 1º o 2º lugar individualmente.

-Un piloto que corre para un equipo que termina en el lugar cinco, debería ocupar el sitio 9 o 10.

Veamos como ha sido el rendimiento de Checo Pérez bajo este parámetro.

Hay dos años en los que quedó por debajo de lo que hubiera sido "natural" dado el resultado de su escudería: 2011 y 2013. Como hemos mencionado, el ´11 fue su primer año en F1 y eso sin duda impacta en su resultado ... ´13 fue un año francamente malo con McLaren, en el que no se acomodó.

Fuera de esos dos años, en tres alcanza una posición acorde al resultado de su escudería y en tres más queda mejor. Podemos decir que, a partir del 2014, Sergio Pérez ha cumplido o superado expectativas en relación a su equipo.

En este 2019 la tendencia se mantiene o podríamos decir que incluso mejora ... Racing Point ocupa el séptimo sitio en el campeonato de constructores, mientras que Sergio se coloca en la posición número 11.

Conclusiones del Análisis

Resumiendo, esto es lo que arrojan los elementos revisados:

1. Checo Pérez en general ha entregados mejores resultados que sus coequiperos, con condiciones similares de autos. Esto ha sido muy marcado en los últimos cuatro años y en el actual.



2. En relación a pilotos de escuderías con resultados "equiparables" a los de su marca, Checo ha superado a los pilotos que en teoría debía superar y en algunos casos ha entregado mejores resultados que otros que uno podría presuponer debieron tener un mejor rendimiento que él.



3. En podios ganados por equipos medianos / chicos, el piloto mexicano está en una posición de privilegio ... ha ganado ocho podios que la teoría dice que "no debió ganar". Hacer esto una vez, es muy importante ... pero lograrlo en 8 ocasiones muestra una capacidad muy importante para ganar aún en condiciones de desventaja

La pregunta que me hacía antes de reunir y analizar la información, era si Sergio Pérez es un piloto que, en otras circunstancias de escudería, podría ser de elite. Los datos revisados nos dicen que si es un piloto de primer nivel, muy sólido ... y que sería muy, muy interesante verlo en la pista con Hamilton, Vettel, Leclerc, etc. en igualdad de condiciones de auto ... creo sinceramente que haría un buen papel.

¿Veremos alguna vez a Checo en Ferrari, Mercedes u otro equipo similar? No podemos saberlo. Me da la impresión de que él se movería de Racing Point únicamente si se presentara una magnífica oportunidad en una escudería como las mencionadas. Su calidad es indiscutible y si ha acumulado ya ocho años en Fórmula Uno, es porque es un muy buen piloto.

Por ahora, disfrutemos tener a un mexicano compitiendo, muy eficientemente, en el máximo nivel del automovilismo y apoyémoslo para que tenga una gran carrera este domingo.