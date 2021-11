¿Era justo? Las reacciones y memes del Balón de Oro que Messi le ganó Lewandowski

Lionel Messi consiguió su séptimo Balón de Oro y se consagró una vez más como el mejor futbolista del planeta. A pesar de ello, la decisión generó polémica en el mundo del futbol, sobre entre comentaristas y usuarios de las redes sociales a nivel mundial, ya que para muchos, el galardón se lo merecía el delantero polaco Robert Lewandowski.





Tras las declaraciones de Lionel Messi en donde señaló: " Robert todos sabemos que el año pasado merecía el balón de oro y ojalá France Football te lo pueda dar para que lo tengas también en tu casa" usuarios reaccionaron con memes y comentarios en redes sociales, haciendo tendencia #robo.

Un robo más de Messi, un premio qué era para Lewandowski se lo han regalado una vez más los de @francefootball

Qué fraude #BalondeOro #BallonDor #FraudDOr #FranceFraudeBall pic.twitter.com/9qZwTRw9UL — Blue (@Blueboy10) November 29, 2021

Todos quedamos así al ver el Robo en el #BalondeOro ??



Confirman ? ?? pic.twitter.com/DtJWCpz4hL — Luisao ?? (@luisaogol) November 29, 2021

¿De qué "robo" hablan en las redes? Por favor: Lewandowski es un intento de futbolista en comparación con Lionel Messi... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 29, 2021

"Quiero decirle a Robert Lewandoski que yo no lo robe, lo robó France Football. Que chinguen a su madre amigo diles que te den tu balón de oro"



— Messi pic.twitter.com/4QWo3fL6kZ — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) November 29, 2021

A Messi le ganó la culpa y por eso pide el #BalondeOro 2020 pata Lewandowski.



Se sabe. ROBO HISTÓRICO. pic.twitter.com/WkQjgwlrqy — Solo de Fútbol (KD) (@DeFutbolMX1) November 29, 2021

¡ACABAMOS DE VIVIR UN ROBO HISTÓRICO!????



Analistas hoy acabamos de vivir el mayor robo de la historia del fútbol. Lewandowski se merecía el balón de Oro. Anotó más goles, puso más asistencias, ganó más títulos. Messi no hizo nada, no ganó nada. pic.twitter.com/HYMxFTo546 — Analistas (@SomosAnalistas_) November 29, 2021

Te robaron, amigo. pic.twitter.com/BvLjk5ejpw — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 29, 2021

Cuándo ganas 6 títulos en un año, no te dan el premio porque los títulos colectivos no influyen, sino, los números.

Cuando marca más goles que nadie en el año, no te dan el premio porque los números no influyen, sino, los títulos... En fin, nuevo robo en el fútbol#BallonDor pic.twitter.com/nDwXbcZGrL — Nelson López Rivero (@Nelson_BVB96) November 29, 2021

Me parece de poca vergüenza que no lo haya ganado Lewandoski



Asin de claro, es un robo pic.twitter.com/Mg1aREFO8k — FeliZidane (@Felizidaane) November 29, 2021

Ese es el mejor #BallonDor de Messi, pedirle a @francefootball que le den el premio del 2020 a @lewy_official ?????? — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) November 29, 2021

