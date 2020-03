Enrique Borja: ha fallecido una de las leyendas más grandes del futbol

El exfutbolista Enrique Borja, fue jugador del legendario Nacho Trelles, y mediante una entrevista para el periodista Oscar Mota, recordó la mejor experiencia que le dio "Don Nacho"

Borja, habla de cómo se entero del fallecimiento de Trelles, y detalla algunas palabras en memoria a Trelles:

"Nos despertamos con esta noticia... me hablaron de la familia de Nacho , diciéndome que había fallecido ayer... lógicamente ha fallecido una de las leyendas más grandes del futbol mexicano, un gran técnico,maestro, estratega, amigo; y es uno de las personas más conocedores del futbol".

Enrique, menciona las experiencia más grande que tuvo en su carrera futbolística y que ha tenido en su vida:

"A él le aprendí muchas cosas y fue el que me dio la oportunidad de jugar en la copa del mundo del 66; yo iba como suplente en la copa del mundo, y yo juego de titular, por algo Nacho Trellez me dio esa oportunidad... fue muy significativa en mi vida como que me haya dado la experiencia más grande de toda mi vida".

"Don Nacho" es considerado por varios como el que definió el futbol mexicano:

"Cuando era D.T de la Selección, nos enseñó también el respeto a un escudo nacional

Se fue una de las leyendas más importantes del futbol mexicano, por un lado es tristeza, por otro lado un recuerdo... sus enseñanzas se quedaron en muchos técnicos y en muchos directivos".

Para finalizar, Borja aclara lo que Trelles hizo en lo futbolístico "mucho de lo que existe en el futbol mexicano, fue sembrado por él, Don Nacho, mi gran amigo".

Información de Oscar Mota