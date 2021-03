EN VIVO: Debut de "Checo" Pérez con Red Bull en Fórmula 1

Sergio Checo Pérez debuta con su nueva escudería Red Bull en la Fórmula 1. El mexicano vestirá por primera vez la camiseta de Red Bull en la Gran Premio de Bahréin, en donde el tapatío saldrá en la posición 11 de la parrilla, después de que no pudiera meterse entre los die mejores.

Checo estrenará su quinta escudería como piloto de F1, ya que ha vestido los colores de Sauber, McLaren, Force India y Racing Point.

Este domingo en punto de las 9:00 de la mañana Sergio Pérez hará su debut el cual será transmitido por el canal Star Action el cual se encuentra en el canal de paga de SKY 435. En Acción LSR también podrás seguir los mejores momentos de la carrera del mexicano.

¡Ya faltan menos de 10 vueltas! Verstappen está a 4 segundos por el primer lugar y Checo Pérez sigue con una increíble remontada, el mexicano buscará terminar entre los 5 mejores tras salir desde la última posición