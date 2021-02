En su visita a México, NBA gasta más de 2 millones de pesos en cena

La visita de la NBA a México sorprendió no solo por los partidos Mavs vs Pistons y Spurs vs Suns, también por el consumo millonario de algunos ejecutivos de la liga en un restaurante de la Ciudad de México.

De acuerdo a Medio Tiempo, una fuente le hizo llegar la imagen de la cuenta firmada por la vicepresidenta de la NBA en el restaurante el Cuerno por una cifra de 2 millones 762 mil 874 pesos.

En el ticket del pasado 12 de diciembre destacan botellas de alcohol, en especial tequila y cervezas. El consumo fue de 2 millones 302 mil 395 pesos y la propina que dejaron fue de 460 mil 479 pesos.

El restaurante que visitaron los directivos de la NBA está ubicado en Polanco, zona en la que jugadores y entrenadores también fueron hospedados para los juegos del 12 y 14 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

dmv