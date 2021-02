En redes sociales 'matan' a Andrés Guardado

Luego de que en las redes sociales comenzara a circular el supuesto fallecimiento de Andrés Guardado, el capitán de la Selección Mexicana denunció y reprobó la falsa noticia que pudo herir a sus familiares y amigos.

“Descanse en paz Andrés Guardado El Principito todos te vamos a extrañar”, se puede leer en la falsa nota.

A través de Instagram, el mediocampista del Betis reprobó el artículo de su supuesta muerte, “Quiero denunciar este tipo de actos que personas a través de una red por diversión o por lo que sea, den información sin saber el daño que pueden hacer a las familias y a toda la gente que me rodea... me parece una falta de responsabilidad, de sensibilidad y de sentido del humor y de todo por no decir otra cosa que quisiera decir que se atrevan a dar una información así por la razón que sea! Por favor piensen más en las personas involucradas y en el daño que pueden hacer!

Sin embargo, horas después borró la publicación y este lunes subió a su cuenta de Instagram una foto con el mensaje de "Buenos días".

Buenos diaaas! #soymexico

Dicha publicación causó indignación entre los usuarios de las redes sociales, destacando la pésima acción al realizar ese tipo de noticias falsas.

Por el momento, Guardado se encuentra con el Tri en Dallas previo a su duelo ante Croacia el próximo martes en el segundo duelo amistoso de Fecha FIFA rumbo al Mundial Rusia 2018.

