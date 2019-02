En medio de la crisis, así es el futbol en Venezuela

DANIELA MUÑOZ 18/02/2019 07:30 p.m.

El futbol profesional no se escapa de la crisis que vive hoy Venezuela. Basta con ver el salario de los jugadores, quienes buscan oportunidades en otros países, y claro, los estadios vacíos, ya que lógicamente existen otras prioridades más importantes que asistir a un partido.

El 23 de enero de 2019, ocurrió un suceso que giro al orden geopolítico en Sudamérica, el político y dirigente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se autoproclamó Presidente de la República Bolivariana de Venezuela como una oposición al gobierno de Nicolás Maduro que, desde 2013, ejerce como Jefe de Estado de Venezuela y cuya administración ha sido catalogada como dictatorial y que ha sumido a la nación en una crisis económica y humanitaria.

Eventos deportivos de gran magnitud como la Serie del Caribe 2019 que se jugaría en Venezuela, se han tenido que cambiar de sede, en este caso, a Panamá. Y cómo es de esperarse, el futbol, no se queda atrás.

La crisis afecta a hinchas, jugadores, árbitros y cuerpo técnico. La afición ya no asiste a los estadios y no hay ingresos en taquilla. De acuerdo a Apuntes de Rabona, se estima que el salario de un jugador promedio en Venezuela ronda entre los 10 a los 80 dólares por mes, mientras que los más reconocidos obtienen ganancias de 300 dólares.

Con este sueldo y la alza de los precios, es casi imposible que un jugador mantenga a su familia. Según el entrenador colombiano Diego Barragán, ex director técnico del Yaracuyanos Futbol Club de la segunda división, varios jugadores de su plantilla muchas veces no llegaban a entrenar y si lo hacían no habían comido desde el día anterior.

La crisis ha obligado a diferentes futbolistas a buscar nuevos rumbos. Tal es el caso de Anthony Uribe, quien destacó en el Zamorano de su país, pero es nuevo refuerzo del Belgrano en la Superliga Argentina

El futbolista habló en entrevista para El Intransigente sobre la dura realidad que atraviesa Venezuela y como la crisis ha afectado al futbol.

"Muchos futbolistas en Venezuela cobran un sueldo que suele no alcanzarles para vivir. Es un tema sumamente complicado y por eso cuando uno llega a Argentina, ve los mercados a full de todo lo que se necesita y da gusto", comentó el jugador.

"Muchas veces no se pueden comprar ni tacos (botines) porque las grandes marcas no entran, como Adidas, Nike u otras, entonces se consiguen poco", sentenció.

"Uno como deportistas muchas veces está alejado de lo netamente político, pero la situación afecta a todos en lo deportivo, en lo social, en la economía, en los hospitales, en todo. Ir a un mercado y no conseguir las cosas necesarias para la casa... Ver que el sueldo mínimo no alcanza para nada es algo que realmente me tiene triste. Muere gente por falta de comido y no es algo que sea justo para el venezolano", aseguró el goleador.

En contraste, el seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, aseguró que la crisis política que vive su país, en lugar de perjudicar a la vinotinto, puede ayudar a sus futbolistas a esforzarse por alcanzar la mejor posición posible en la Copa América Brasil 2019.

"La situación política del país es un impulso para nuestros futbolistas porque queremos darle alegría a Venezuela, darle alegría a la fanaticada vinotinto", aseguró el entrenador en declaraciones que concedió a periodistas tras el sorteo que definió este jueves en Río de Janeiro los grupos de la Copa América de futbol.

En septiembre del año pasado, al menos 32 árbitros no pitaron los partidos correspondientes a la undécima jornada en reclamo por los impagos que ocurrían desde la tercera jornada del Torneo Clausura, disputada entre el 4 y el 5 de julio.

En consecuencia, fueron asignados otros colegiados, y los 32 en protesta fueron inhabilitados por la Asociación Táchirense de Futbol (ATF), una dependencia de la Federación Venezolana de Futbol (FVF).

Pese a la crisis, Venezuela disputará la Copa América que se celebrará en Brasil en julio de este año. La vinotinto quedó emparejada junto a Brasil, Bolivia y Perú.

