¿En dónde quedaron los jugadores de Lobos BUAP tras la desaparición del equipo?

Jugadores como "El Maza" Rodríguez aún no encuentran equipo. (FOTO DE LA WEB)

Tras la desaparición de Lobos BUAP de la Liga MX por su venta a FC Juárez, el futuro de varios futbolistas sigue sin definirse, algo alarmante, pues en pocos días arranca el Apertura 2019.

De acuerdo a Récord, sólo 17 jugadores han llegado a un acuerdo con un nuevo equipo; el resto ha tenido que reportar con los clubes que son dueños de sus cartas.

Sin embargo, jugadores como Francisco “El Maza” Rodríguez, no han corrido con la misma suerte, pues aún no encuentra acomodo en ningún equipo y se aún se rehúsa a dejar las canchas. Al defensa de 37 años se le unen Francisco Torres, Óscar Rojas y Bryan Rabello, los jugadores que no han encontrado lugar en ningún club.

Por otro lado, Mauro Lainez, Aldo Cruz lograron un acuerdo con Xolos de Tijuana, Leonardo Ramos con León, Abraham González con Veracruz y Joaquín Esquivel al debutante Atlético San Luis.

De una plantilla de 23 futbolistas, sólo 10 se pudieron mantener en la Liga MX, el resto buscó una oportunidad en la Liga de Ascenso y otros en ligas de tercer nivel en Centroamérica.

El resto de jugadores, han tenido que reportar con los equipos que son dueños de sus cartas, tal es el caso del arquero José Antonio Rodríguez con Chivas.

Las fuerzas básicas y el equipo femenil fueron los más afectados. Muchos juveniles han tenido que probarse en otros equipos para una oportunidad, sin nada definido.

Mientras que el cuadro femenil tuvo la ayuda de su exdirector técnico, Julio Cevada, quien logró colocar a 20 de 25 jugadores en equipos de la Liga MX Femenil. Aunque Paola Pérez y Érika Herrera decidieron retirarse para concluir sus estudios ante el panorama indefinido.

dmv