En Cruz Azul se cobran cuotas abusivas a niños talento

JOSÉ LUIS AYALA 23/12/2017 02:14 p.m.

De acuerdo a información publicada este sábado por el diario El Universal, el exjugador de Cruz Azul, Johan Rodríguez, afirma que en la actual administración se cobran cantidades significativas para que un niño pueda realizar pruebas dentro de las fuerzas básicas del equipo.

Miembro del último equipo campeón de ´La Máquina´, Rodríguez afirma tener la calidad e historia necesarias para poder opinar en torno al equipo y la crisis de resultados importantes que vive en la actualidad.

De acuerdo al excementero, para que un niño pueda realizar pruebas en la cantera del equipo "se deben pagar de 3 mil a 5 mil pesos, dinero que de manera irregular es cobrada por el hijo de Guillermo Álvarez, hombre de nombre Robin Álvarez.

Pero esta no es la única anomalía que ha señalado el exvolante, ya que en días anteriores manifestó que "en Cruz Azul la directiva contrata jugadores cuando el técnico no los elige. No estudian bien al jugador, los contratan por imagen, pero no estudian bien al jugador".

El miembro del equipo campeón de 1997 afirma no sentir temor por expresar y dar a conocer los problemas que vive el equipo bajo la presente administración, aunque dichos señalamientos han derivado en un veto de su persona al interior del equipo, el cual lo mantiene incluso impedido del ingreso a las instalaciones, donde su presencia es "no grata".

