En aniversario 112 de Chivas, aficionados preparan boicot

Los aficionados piden no asistir al estadio ni comprar productos oficiales. (FOTO DE LA WEB)

Chivas cumple 112 años de historia en medio del malestar que ha causado en su afición la posible salida de jugadores clave. Esto, ha provocado que los aficionados reaccionen en redes sociales y convoquen a un boicot contra el club.

Los seguidores del Rebaño Sagrado, perdieron la paciencia al enterarse que Rodolfo Pizarro está por irse a Monterrey, además de que Rodolfo Cota no continuaría en el cuadro rojiblanco y hasta Alan Pulido también podría salir.

La afición del Guadalajara aprovechó el mensaje de Jorge Vergara sobre los 112 años de Chivas para mostrar su inconformidad por la partida de Pizarro y usaron los hashtags #PizarroNoSeVende, #NoALaVentaDePizarro, #LosÍdolosNoSeTocan.

Los fanáticos del Rebaño publicaron varias imágenes en las que muestran su molestia por la salida del mediocampista y advirtieron sobre las medidas que tomarían, que incluyen no asistir al Estadio Akron, no adquirir productos oficiales del club, no renovar su Chivabono y tampoco suscribirse a Chivas TV.

Vende al equipo no estas apto economicamente ni mentalmente pic.twitter.com/b9JENSvWAg — ©C??l??a Special™ (@Vickroder) 8 de mayo de 2018

dmv