El VAR mata la esencia del gol

REDACCIÓN 11/10/2018 06:57 p.m.

Desde el Mundial de fútbol con sede en Rusia, ese momento extraordinario, el estallido en que todo cambia y se vuelve algarabía, que representa el gol en un partido, se encuentra amenazado por el VAR (Árbitro asistente de video por sus siglas en español), de acuerdo con Martín Caparrós en un artículo para el New York Times.

"El gol, ese rayo de explosión y regocijo, se ha transformado en un momento de la duda, y es horrible", escribe. Ya que es el elemento que diferencia a esta competencia de otras donde los puntos se logran de manera casi rutinaria.

LSR te recomienda: La Selección Mexicana quedó peor en Rusia 2018 que en el Mundial pasado

Para el periodista y novelista argentino, la duda tiene perfecta cabida en muchos ámbitos, sin embargo, los aficionados asisten a los campos de fútbol para encontrar certezas. En razón de ello, en cada cancha se establecía una unidad de tiempo y de lugar, de manera que todo lo sucedido durante los 90 minutos era absoluto.

No obstante, con la implementación del sistema de repeticiones "el tiempo no es ahora: hay que esperar la decisión unos minutos. El lugar no es aquí: la decisión se toma en una cueva, lejos de las miradas" apunta Caparrós.

El VAR -afirma- lejos de cambiar la forma en que vemos este deporte en nombre de conseguir más y mejor justicia, a la vez de evitar que los resultados se vean condicionados por los errores humanos; plantea un problema más serio: la indefinición, el triunfo de la duda.

Asimismo, asegura que la justicia, si tarda, no es justicia, además de que los dueños y altos mandos del deporte deberían plantearse la pregunta de si es más importante una forma lenta de justicia o la emoción.

MESSI Y RONALDO

El artículo, destaca la forma voraz del mercado de buscar reemplazo para los mejores futbolistas del planeta durante los últimos diez años. "Se acabaron, para empezar, los tiempos doradísimos en que dos jugadores como hubo pocos en la historia se disputaban el trono global". Muestra de ello es la poca actividad del argentino con su club y el paso del portugués a la liga italiana.

"Cuando los viejos dioses se volvieron terrenos, los interesados —grandes cadenas de tevé, grandes marcas de todo, la FIFA, tantos más— se apuraron a buscarles remplazantes: el mercado debe continuar"

OTROS TIEMPOS

En este sentido, Martín Caparrós asegura que de igual forma la justa mundialista del pasado verano mostró los efectos del mercado en el fútbol. Pues, la división internacional del trabajo entre países productores y países consumidores de futbolistas ha llegado a tal punto que los productores —Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia— no consiguieron las grandes metas que siempre se imponen.

Mientras que Europa, a fuerza de consumir, ha aprendido a producir "copias conforme, futbolistas tan habilidosa y pícaramente sudacas como los sudacas originales".

LEA TAMBIEN Messi juega fútbol con su perro (VIDEO) Video muestra al futbolista argentino jugando fútbol con su perro "hulk"

LEA TAMBIEN Faitelson revela supuestos favores sexuales para debutar en el fútbol mexicano El tuit generaría reacciones diversas entre los internautas que lo debatieron y algunos le dieron la razón

DJH