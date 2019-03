El triste mensaje con el que Rob Gronkowski anuncia su retiro de la NFL

REDACCIÓN 24/03/2019 04:18 p.m.

Gronk se va. Este domingo el ala cerrada de los New England Patriots, Rob Gronkowski, anunció su retiro de la NFL.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Gronk dio a conocer su decisión, agradeciendo a la organización de los Patriots, al propietario Robert Kraft y el entrenador en jefe Bill Belichick por la oportunidad.

También te puede interesar: (VIDEO) Defensa de la NFL de 143 kilos, es noqueado en pelea callejera por un hombre más pequeño

Ver esta publicación en Instagram It all started at 20 years old on stage at the NFL draft when my dream came true, and now here I am about to turn 30 in a few months with a decision I feel is the biggest of my life so far. I will be retiring from the game of football today. I am so grateful for the opportunity that Mr. Kraft and Coach Belichick gave to me when drafting my silliness in 2010. My life experiences over the last 9 years have been amazing both on and off the field. The people I have meet, the relationships I have built, the championships I have been apart of, I just want to thank the whole New England Patriots organization for every opportunity I have been giving and learning the great values of life that I can apply to mine. Thank you to all of Pats Nation around the world for the incredible support since I have been apart of this 1st class organization. Thank you for everyone accepting who I am and the dedication I have put into my work to be the best player I could be. But now its time to move forward and move forward with a big smile knowing that the New England Patriots Organization, Pats Nation, and all my fans will be truly a big part of my heart for rest of my life. It was truly an incredible honor to play for such a great established organization and able to come in to continue and contribute to keep building success. To all my current and past teammates, thank you for making each team every year special to be apart of. I will truly miss you guys. Cheers to all who have been part of this journey, cheers to the past for the incredible memories, and a HUGE cheers to the uncertain of whats next. Una publicación compartida de Rob Gronkowski (@gronk) el 24 Mar, 2019 a las 2:53 PDT

"Todo comenzó a los 20 años de edad en el escenario del draft de la NFL, cuando mi sueño se hizo realidad y ahora aquí estoy a punto de cumplir 30 años en pocos meses con una decisión que siento es la más importante de mi vida hasta ahora", escribió Gronkowski.

"Hoy me retiraré del juego del fútbol americano. Estoy muy agradecido por la oportunidad que el Sr. Kraft y el coach Belichick me dieron cuando me reclutaron en el 2010".

"Mis experiencias de vida durante los últimos nueve años han sido impresionantes tanto dentro como fuera del campo. La gente que he conocido, las relaciones que he construido, los campeonatos de los que he sido parte, sólo quiero agradecer a toda la organización de los New England Patriots por todas las oportunidad que me dieron y por aprender grandes valores de vida que puedo aplicar. Gracias a toda la Nación Pat alrededor del mundo por el apoyo increíble desde que formé parte de esta organización de primera clase".

Rob Gronkowski se retira de la NFL luego de nueve temporadas en las que acumuló 521 recepciones para 7,861 yardas con 79 touchdowns, ganó tres campeonatos de Super Bowl y ganó el premio al Jugador Regreso del Año en el 2014.

dmv

LEA TAMBIEN (VIDEO) Brutal pelea entre aficionados y policías mancha inauguración del nuevo estadio de los Diablos Rojos Además de perder el partido inaugural, el apagón, y un espontáneo invadiendo el campo, todo terminó con una riña entre aficionados y policías

LEA TAMBIEN Los deportistas que alcanzaron la gloria y quedaron en la ruina Un día lo tuvieron todo y hoy están en la ruina mientras pocos los recuerdan