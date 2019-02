El trágico final de Justin Fashanu, el primer futbolista que se declaró homosexual

REDACCIÓN 19/02/2019 08:54 p.m.

La homosexualidad en el deporte sigue siendo mal vista alrededor del mundo. Mientras que en casi cualquier industria del entretenimiento o el espectáculo, "salir del clóset" es aplaudido, no ocurre lo mismo en el deporte y menos en el futbol.

Este 19 de febrero es considerado como el Día contra la Homofobia en el Futbol, algunas instituciones y clubes deportivos se han sumado a una iniciativa para demostrar apoyo a quien se enmarque dentro de este colectivo, y lo hacen en esta jornada con la mente puesta en un nombre: Justin Fashanu.

Fashanu fue un jugador de la Liga inglesa que en 1990 decidió anunciar su homosexualidad, convirtiéndose en el primer futbolista británico en salir del clóset.

Fueron tres años de grandes actuaciones dentro de la Premier League. Debutó en 1979 con 17 años y sus excelentes cualidades, su efectividad y la espectacularidad de sus goles, lo convirtieron en el jugador negro más caro de la historia, al ser traspasado al Norhingam Forest por más de un millón de dólares en 1981.

Hoy se cumplen 19 años desde que Justin Fashanu se quitó la vida ahorcado en Londres. pic.twitter.com/BziSlrkVCb — LaFIFAenvacaciones (@laFIFAen) 2 de mayo de 2017

Sin embargo, en su nuevo equipo comenzó su calvario, con 20 años se topó con el polémico entrenador, Brian Clough, quien no soportó enterarse que uno de sus jugadores visitaba bares gays en la noche, por lo que terminó prohibiendo que Fashanu entrenara junto al resto del equipo.

Los rumores sobre su homosexualidad crecían al mismo tiempo que los clubes por los que pasaba. Desde 1982 hasta 1990 pasó por 13 equipos en siete años, hasta que decidió anunciar su homosexualidad públicamente para poner punto final a eso que parecía un secreto a voces, y esperar a volver a encaminar su carrera.

El 22 de octubre de 1990, con 29 años, el jugador concedió una entrevista para el diario británico "The Sun", cuyo titular decía: "El futbolista estrella de USD 1 millón: Soy Gay".

Esa declaración no logró ser aceptada y se volvió todo en su contra. Sus compañeros de equipo lo condenaron, la afición tampoco lo apoyó y el grito de "maricón, maricón", colmaba cada estadio donde se presentaba.

Pero el rechazo que más le dolió fue el de su hermano John, también futbolista: "Yo temía que la gente creyera que yo era gay también. Yo era un tipo duro, jugaba en un equipo de chicos duros (el Wimbledon). "Era un equipo duro, con esa imagen de machos fuertes, y la gente que gustaba de nuestro equipo lo adoraba".

Otros 10 clubes más desde 1990 hasta 1998, su último equipo estaba en Australia. Fue allí donde un joven de 17 años lo denunció por agresión sexual, sin pruebas ni argumentos.

Un ataque más que no pudo soportar el ex jugador del Manchester City, el West Ham y la selección inglesa sub 21. Afirmando su inocencia, escapó a Inglaterra y el 2 de mayo de 1998, con 37 años, apareció ahorcado en un garaje abandonado en Shooreditchm, Londres, dejando una carta suicida.

"Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve".

