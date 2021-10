¿El Terrible Morales fue otro objetivo de JC Chávez para su clínica?

"Te voy a llevar a un centro de rehabilitación cabrón", le gritó Julio César Chávez al excampeón, Erik "Terrible" Morales , en un avión.

El "Terrible" Morales recordó el emblemático momento que vivió junto al Gran Campeón luego de que, en aquella ocasión, Julio lo amenazó con internarlo a una clínica de rehabilitación por culpa de una cerveza.

"En una ocasión coincidimos con JC Chávez en un avión, mi esposa fue la que me dijo que venía Julio asientos más atrás. Yo había pedido una cerveza, voltee a verlo y le grite, ´Julio, a tu salud´ y me tome la cerveza. En ese momento Julio ya estaba rehabilitado, en eso Chávez me grita, ´Te voy a llevar a un centro de rehabilitación cabrón´, y yo no me quede callado y le conteste, ´El día que me aguantes una de las que yo te aguante, yo me meto a un centro de rehabilitación, pero mientras, nada´", explicó Morales en su podcast Un Round Más.

Asimismo, reconoció Morales que la labor altruista que hace Julio es muy noble, pero, también le dejó un recadito por lo que cobra.

"A Chávez lo admiro y reconozco más como persona que como boxeador, abajo del ring es una persona muy buena, ayuda a la gente en sus clínicas y ofrece su ayuda, es una causa muy noble la que hace, aunque tiene sus honorarios", comentó.

En la misma entrevista, Erik Morales reconoció que en el momento que él comenzó en el boxeo no veía las peleas de Chávez.

No por un tema de rivalidad, pasaba más por el tema de que las peleas de Julio no eran transmitidas en México.

"Mucha gente se enoja conmigo, a Chávez no lo seguía mucho, antes no veía el box y las veces que tenía oportunidad veía las carteleras de los sábados, pero no pasaban las de Julio. A Julio lo empecé a seguir ya como en los 90´s, compartimos cartelera cuando él se subió con De la Hoya", explicó el tijuanense.

