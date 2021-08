El Sorprendente cambio de look de Juan Francisco Palencia

Por muchos años, el ex jugador y ahora entrenador, Juan Francisco Palencia era reconocido no solo por su destreza y carácter dentro del terreno de juego, sino también por sus uñas pintadas de negro y larga cabellera. Ahora, ´El Gatillero´ sorprendió a propios y extraños con un radical cambio look.

A través de su cuenta de Instagram, fue que Palencia publicó un par de fotos en sus historias, que sin duda dejaron con la boca abierta a más de uno.

Fotos (Instagram @pacopalencia73)

Actualmente, ´El Gatillero´ con 48 años de edad, se encuentra dirigiendo en categorías inferiores del futbol español, estando a la espera de una oportunidad el máximo circuito, ya sea de la LaLiga o de la Liga Mx.