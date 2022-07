El sentimiento de JC Chávez por sus 60 años: “Soy apasionado del box; me dio todo"

El mes de julio lo celebró de inmediato con un simple mensaje en sus redes sociales: “Llegó julio”, con una postal suya de sus años de boxeador profesional, con brazos alzados, en señal de victoria. “El boxeo me lo dio todo y Dios me dio otra oportunidad en la vida”, reconoció Julio César Chávez, el “César del Boxeo” quien está por cumplir 60 años de edad.

“No lo puedo creer, 60 años”, dijo Chávez en plática con los medios. “Como lo digo, creo que Dios me dio otra oportunidad en la vida”, publicó el portal especializado Izquierdazo.

EL CARIÑO DE LA GENTE

“Es increíble el cariño y el afecto de la gente”, aseguró. “Eso nunca lo he perdido, soy un hombre muy bendecido y como siempre lo he dicho creo que Dios me dio otra oportunidad de vida”.

“Gracias a Dios he sabido aprovechar en ayudar a muchísima gente que padeció o que padece el mismo problema que yo tuve”, dijo. A sus casi 60 años presume en redes sociales que todos los días entrena y se mantiene en forma.

CONTINÚA EN FORMA

En redes sociales continuamente postea videos donde se le ve en entrenamientos, corriendo en caminadora, pegándole al costal, a la pera, o entrenando a AriGameplays o a sus hijos, quienes están en el ocaso de su carrera boxística.

“Pegándole al costal 40 minutos, a veces me pongo a boxear, cuando no corro me meto al vapor, pero todos los días tengo ese hábito de hacer ejercicio”.

El pugilismo, asegura, es el que le ha dado todo en la vida, por eso está agradecido y disfruta de todo lo que hace y esté relacionado al boxeo.

“Soy apasionado del boxeo, me dio todo en la vida, gracias al boxeo soy lo que soy y siempre voy a estar agradecido con el boxeo”.