El radical cambio del polémico exfisicoculturista que ahora solo toma su orina como una dieta revolucionaria

REDACCIÓN 14/01/2019 05:09 p.m.

John DePass era un fisicoculturista reconocido, en 1997 representó a Canadá en la competencia de culturismo Mr. Universo, edición a la que llegó gracias a un estilo de vida que consistía en consumir cinco mil calorías por día y acompañar la dieta con varias horas de gimnasio para moldear los músculos.

Sin embargo, hace algunos años comenzó a sentir un dolor crónico que no lo dejaba mantener una buena calidad de vida. Buscando solucionar la situación que lo aquejaba, DePass, pasó de consumir cinco mil a tres mil calorías. Pero esa no fue la única determinación que tomó, sino que además de lunes a viernes solo bebe su propia orina, sí, leíste bien.

GOMAD, la eficiente pero polémica dieta que preocupa al mundo del fisicoculturismo

A más de 30 años de estar en la elite del fisicoculturismo, el canadiense cambió su vida por completo, padre de tres hijos, decidió realizar el polémico método que, según él, ha resultado bien.

"He experimentado con orina durante los últimos dos años y eso ha aumentado considerablemente mi nivel de vida durante los últimos seis meses", explicó en entrevista para el Daily Mail.

Así, DePass cambio su dieta, y de lunes a viernes solo bebe su propia orina, aunque a veces también se prepara un batido de frutas y vegetales. Los fines de semana, lleva una dieta más normal, basada en comida casera.

"Los viernes tengo fruta y un batido; luego, los sábados, reintroduzco las verduras. Los domingos trato de comer carne y pasta, arroz o papas. A veces también como galletas o helados veganos para el postre", explicó. Pero luego inicia un ayuno que solo se quiebra cuando traga su orina.

Con respecto a esto, DePass, de 46 años, contó que no fue sencillo comenzar debido a la opinión de su familia: "Mi esposa ha superado su disgusto y juicio inicial hacia mí, y ha llegado a ver cómo (beber orina y no alimentarme) ha beneficiado mi vida. Aunque no se está uniendo a mí en la bebida, ya no es una resistencia adicional. Tenía tanto miedo del ridículo, de las opiniones de los demás, que realmente eso me frenó. Ni siquiera mi esposa y mis hijos lo sabían al principio".

Su nuevo régimen le ha permitido bajar 15 kilos y eliminar el dolor que lo aquejó durante los últimos años en los que se dedicó al culturismo.

Al principio dejó la carne, pero después decidió cortar con todo y militarse a tomar orina, a excepción de los fines de semana. Al haber sido un fisicoculturista de los 19 a los 35 años, su cuerpo cambia ferozmente de acuerdo con su ingesta: "Si paso cinco días sin comer, puedo bajar hasta los 59 kilos. Cuando me rehidrato y como alimento los fines de semana, puedo llegar a los 68 kilos", asegura el campeón norteamericano en 1996.

De acuerdo a Infobae, DePass disfruta de su familia mientras trabaja entrenando a otros para bajar de peso: "No les digo a las personas cuando entran que necesitan beber su orina o dejar de comer alimentos". Aunque reconoce que si con ejercicio y dieta sana no encuentras resultados, él les muestra otra opción: "Presentamos una idea, como el ayuno intermitente, que es una tendencia bastante común en este momento".

dmv

LEA TAMBIEN La conmovedora historia detrás de la gimnasta que obtuvo un 10 perfecto con una rutina de Michael Jackson Katelyn Ohashi logró el puntaje perfecto al ritmo de Michael Jackson y grandes éxitos de los años 80

LEA TAMBIEN ¿Es real el interés del Barcelona por el 'Chicharito' Hernández? Todo lo que se sabe del interés del conjunto blaugrana por el futbolista mexicano

LEA TAMBIEN José Ramón Fernández explota contra Pietrasanta en transmisión en vivo Joserra se enfado con Pietrasanta por decirle equipo chico al Real Madrid y casi le avienta una botella