"El Pollo" Ortiz recuerda la presión por competir contra Martinoli

El comentarista Raoúl "El Pollo" Ortiz, reconoció que cuando formaba parte de Televisa era una gran presión competir y ganarle la audiencia a TV Azteca en las transmisiones de los juegos de la Selección Nacional en las que participaban Christian Martinoli, Jorge Campos y Luis García.

En una transmisión en Instagram de la cadena la Octava Sport, El Pollo admitió la gran calidad que tiene Martinoli, además de que señaló que era un gran reto para él y para su entonces compañero Andrés Vaca.

"Martinoli es de los mejores narradores de la historia. Es una competencia brutal. Generaba una presión tener del otro lado a Christian y a Luis García, no lo voy a negar. Saber que teníamos que ganarle la audiencia a Azteca era un reto muy bravo, nos ayudó a curtirnos", explicó.

Ortiz también recordó cómo se fue su salida de Televisa, a pesar de que era uno de los cronistas estelares, fue parte del despido masivo que hubo en Televisa Deportes.

"No me lo esperaba, me llamaron para una cita un sábado en la mañana y ahí me dijeron que estaba fuera; pedí explicaciones, no me las quisieron dar, argumentaron cosas muy absurdas", comentó.