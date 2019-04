"El Piojo" Herrera lanza mensaje a Caixinha previo al Clásico Joven América vs Cruz Azul

REDACCIÓN 14/04/2019 02:10 p.m.

Luego de las constantes referencias por parte del técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, hacia Miguel Herrera, el DT del América consideró que quizá el estratega portugués sienta admiración por él, al grado de que puede ser su ídolo.

El pasado viernes, sin referirse específicamente al Piojo, pero en alusión, Caixinha señaló que el arbitraje podría influir a favor de las escuadras que han mostrado su descontento hacia el VAR, como lo ha hecho el América.

Al respecto, Herrera consideró que tanta referencia por parte de Caixinha, se debe a que "soy su ídolo a lo mejor, tiene su forma de actuar y yo la mía".

"El Piojo" indicó que el estratega europeo tampoco puede hablar en igualdad de circunstancias respecto al arbitraje, ya que han sido diferentes las decisiones que se han tomado para ambos equipos.

"En los últimos partidos no podemos hablar igual, a ellos no les han marcado cosas en contra y a nosotros sí, es cuestión que el partido se juegue, si él ve los últimos partidos no debería hablar de que el arbitraje se va a cargar a nuestro favor, que tomé sus dos últimos partidos y los últimos nuestros se dará cuenta", apuntó.

Miguel Herrera, técnico del América, señaló que sus declaraciones al término de la final de la Copa MX en sentido de que su equipo ya no tenía rivales, era en referencia al juego por la Súpercopa MX de julio próximo, ya que como campeón de Liga MX debe disputar la Superliga con el monarca del Clausura 2019.

Al ser campeón del Apertura 2018, el América debe disputar la Superliga MX con el que levante el trofeo en el Clausura 2019, por lo que al haber conquistado la Copa MX del primer semestre, ya no puede jugar la Súper Copa MX con el Cruz Azul, monarca del semestre anterior.

"Aclarar. Comenté que ya no había rivales para nosotros para el partido que se juega en Los Ángeles, si ganaba esta Copa MX sería el doblete; que si iba por el bicampeonato sería el tricampeonato. Copa, Liga y otra vez Liga, para el campeón de campeones dije que ya no había rival, buscaron a Necaxa para ponerlo, por eso dije de lo del interescuadras, no porque no haya rivales", dijo

Con información de Notimex

dmv

