"El peor enemigo de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul": Luis Romo

Cruz Azul es uno de los equipos más protagonistas en el futbol mexicano, pues es considerado uno de los cuatro grandes. A pesar de esto, ansían con un título en Liga para romper la sequía de 23 años. Luis Romo, actual jugador de la Máquina, considera que el enemigo del equipo está en casa y que son ellos mismos.

"El peor enemigo de Cruz Azul es el mismo Cruz Azul. Tenemos un plantel impresionante, con grandes jugadores, muchísima calidad, haciendo grandes torneos, pero cuando dejamos de hacer las cosas que nos funcionan es cuando empezamos a tener malos resultados. Si mantenemos esta intensidad, esa atención todo va a salir muy bien", comentó en entrevista para TUDN.

En la fase regular del torneo pasado, puso 5 asistencias. En la Liguilla del Guard1anes 2020, registró 3 goles y 1 asistencia en 4 partidos. Y ahora, en el C2021, lleva 2 goles en 4 partidos. El todoterreno del Cruz Azul. ROMO.



?? @CruzAzulCD pic.twitter.com/mULEutZQmf — Invictos (@InvictosSomos) February 18, 2021

El mediocampista asegura que cuando llegan a Liguilla son un equipo distinto al que suele dominar en temporada regular y dice que es eso lo que tienen que mejorar para este torneo, en donde permanecen como líderes con 15 puntos.

"Lo que le falta a este equipo es que cuando llegue a otras instancias, seguir siendo el mismo, no cambiar. Siempre tener esa confianza con la que jugamos todo el torneo y no ser otro equipo en la Liguilla. Debemos mantener esta inercia, no creer que ya estamos del otro lado", agregó.

mac