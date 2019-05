El paso gris de Rafael Márquez en la dirección deportiva del Atlas

NOTIMEX 22/05/2019 01:24 p.m.

Con el objetivo de seguir su preparación en distintas áreas del futbol, el exjugador Rafael Márquez anunció este miércoles su salida como director deportivo del Atlas.

"Ante esta nueva historia que está por escribirse en esta institución a la que tanto quiero, he evaluado según mis valores que mis deseos en este momento son seguir preparándome en las distintas áreas de este deporte que me apasiona y que tanto me ha dado", indicó.

Rafael Márquez siempre ha tenido el sueño de hacer una carrera de director técnico en Europa, él lo ha manifestado en múltiples ocasiones, pero con su trabajo en Atlas, tuvo que aplazar un poco su plan.

El Atlas de Guadalajara quedó en antepenúltimo lugar de la Liga MX con 19 puntos, y el próximo año futbolístico peleará el descenso con el recién ascendido, Atlético San Luis y con su acérrimo rival y vecino, las Chivas de Guadalajara.

Dos días después de que se hizo oficial que el grupo Orlegui adquirió a los rojinegros, Rafael Márquez anunció a través de un comunicado en sus redes sociales que deja al equipo.

El michoacano, quien llegó a la dirección deportiva del cuadro tapatío en agosto de 2018, se marchará antes de cumplir un año en el cargo, agradecido con lo que vivió.

"No quiero irme sin antes agradecer a todos y cada uno de los que colaboraron conmigo en este tiempo. Mucha suerte y éxito en este nuevo comienzo", concluyó.

Desde que se habló de la posible llegada de Orlegui Sports al cuadro rojinegro, también se rumoró que los días de "Rafa" Márquez estarían contados, lo que se confirmó hoy.

De los más admirados

La multinacional Personality Media realizó el Top 10 de deportistas mexicanos más conocidos y mejor valorados por la población.

Rafa Márquez encabeza la lista como el deportista mexicano mejor valorado entre los consumidores, seguido de Javier "El Chicharito" Hernández y el cancerbero, Guillermo Ochoa. Saúl "El Canelo Álvarez es el cuarto en la lista seguido de la exgolfista, Lorena Ochoa y la clavadista, Paola Espinosa, siendo las únicas dos mujeres en este Top.

Jorge Campos, Giovani dos Santos, Julio César Chávez y Andrés Aguardado también aparecen. Es la quinta ocasión que se realiza este estudio entre más de 20 mil consumidores mexicanos quienes mediante distintas categorías iban eligiendo a los más populares.

