El panorama del Ascenso MX: ¿qué pasará con el campeón?

Este lunes, el Ascenso MX habría decidido dar por terminado el torneo Clausura 2020 ante el golpe a la economía que ha generado la pandemia de covid-19.

A falta de un comunicado oficial, los dueños de los 12 equipos de la División de Plata habrían votado 7-5 a favor de suspender este torneo, así lo revelaron medios como ESPN y Medio Tiempo.

Sin embargo, muchas dudas quedan en el aire: ¿quién quedaría campeón?, ¿solo se suspende el torneo regular?, ¿habrá liguilla?, ¿algún equipo subirá a Primera División?

De cancelarse todo el torneo, no solo regular, también la liguilla, el Ascenso MX podría optar por coronar campeón de este torneo al equipo que quedó como líder: Mineros de Zacatecas.

Con un total de 12 puntos, se encontraba en la cima de la tabla, alejado tres puntos del segundo puesto, el Correcaminos.

¿Cuáles son los posibles escenarios?

Aunque aún no está confirmado, el plan sería similar a lo que pasó en la Liga MX el 1 de abril, cuando decidió suspender los torneos juveniles del clausura 2020, así sucedería con la División de Plata, a la que le faltaba 3 jornadas y esta semana habría disputado los Cuartos de Final.

Otro escenario es jugar una final directa entre los dos primeros lugares de la tabla general: Mineros y Correcaminos por el título de la temporada.

Si Mineros queda campeón, la Final por el Ascenso MX de la temporada 2019-2020, sería entre el equipo de Zacatecas y los Alebrijes de Oaxaca, equipo que se coronó en el Apertura 2019 levantando el título en diciembre pasado.

Otra opción sería ya no disputar las tres fechas que faltaban del Clausura 2020 e ir a una Liguilla directa.

¿Pueden ir a Primera División?

De acuerdo a ESPN, la resolución de terminar el actual torneo se da debido a que ninguno de los clubes de la división de Ascenso MX tiene el certificado para Primera División, por lo que no podrían subir al máximo circuito pese a tener el derecho deportivo.

Un mal inicio del Ascenso MX en 2020

La Liga de Plata comenzó muy complicada, con la desaparición de dos equipos: los Potros UAEM y los Loros de Colima, lo que provocó una recalendarización del torneo para este semestre. Esto provocó una pérdida económica para los 12 clubes, que dejaron de percibir las taquillas de esos juegos.

¿Algo más de fondo?

En entrevista para Medio Tiempo, el Director Técnico de Venados, Carlos Gutiérrez, se dijo sorprendido por la decisión, pues había otras opciones para disputar las tres fechas que faltaban de torneo regular.

"Acá en el Ascenso faltaban tres partidos. Esos tres partidos los puedes jugar en una semana: sábado, miércoles y sábado; Realmente me toma por sorpresa, en ningún momento nosotros como institución lo veíamos venir".

"Me parece que es un tema más fondo, hay un tema antes de la pandemia y estaban tocando todo este tema de la desaparición del ascenso y del descenso, que es lo que realmente me parece doloroso, que se piense en eso, porque los únicos perjudicados no es solo la Liga de Ascenso, sino la Primera División".

¿De qué se trata la nueva "Liga de Desarrollo"?

Diversos dueños de clubes de la Liga MX como del Ascenso MX, impulsaron la creación de esta liga, que busca integrar a más equipos, para ser exactos, un total de 30.

Dicha liga de desarrollo también contaría con planteles Sub-20, con la finalidad de desarrollar el talento mexicano en la que sería la nueva División de Plata, para, eventualmente, nutrir a la Liga MX.

Hasta el momento, la Federación Mexicana de Futbol no ha hecho oficial la desaparición del Ascenso MX, pero se espera que lo haga en las próximas horas o días.

(Daniela Muñoz)