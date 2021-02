El panorama complicado de los mexicanos en Champions y Europa League

1?1?9? jogos no Estádio do Dragão

??Tecatito Corona é, agora, o segundo jogador com mais jogos na nossa casa

1. Helton, 159

2. Corona, 119

3. Herrera e Lucho, 118

??Que jogo do Tecatito mais te marcou?#FCPorto #FCPCDT #TaçadePortugal pic.twitter.com/jSlEGczzik