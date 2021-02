El futbol mexicano está lleno de rivalidades. La pasión se desborda entre los aficionados cada que su equipo enfrenta al acérrimo rival. Los Clásicos de la Liga MX van desde el más antiguo: el Clásico Tapatío, el más popular del país, el Clásico Nacional, hasta los más recientes que han ido cobrando mucho valor con el pasar de los años.

Aunque desafortunadamente en los últimos años los clásicos han desatado la violencia dentro y fuera del campo, también dejan grandes momentos para la historia del balompié azteca.

Este fin de semana estará marcado por dos clásicos que han cobrado mucha fuerza, el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, así como el Clásico Regio entre Rayados de Monterrey y Tigres.

Por este motivo en Acción LSR te presentamos el origen de los Clásicos del futbol mexicano.

El origen del Clásico Joven: Cruz Azul vs América

Este domingo se disputará la versión número 54 del Clásico Joven, un partido que divide al país en donde La Máquina enfrenta a uno de sus acérrimos rivales, el América. El líder ante el tercer lugar de la tabla.

¿Por qué se llama Clásico Joven?

El autor de este nombre fue Gerardo Peña Kegel, un cronista deportivo de Televisa que lo llamó así en la Jornada 36 de la Temporada 1979-1980.

“Nada más puse el adjetivo, punto. Fue una ocurrencia, ni lo pensé ni lo estudié. Los Clásicos, este Clásico, lo hicieron los Marín, los Flores, los Quintano; los Cárdenas, que fue campeón con los dos; Carlos Reinoso, Enrique Borja, ellos son verdaderamente los clásicos y quienes los robustecen son los aficionados al futbol”, declaró tiempo después de acuerdo a Marca.

Aunque la rivalidad entre estos dos equipos de la Ciudad de México se desbordó en 2013 durante una de las mejores finales del futbol mexicano. El duelo entre el América y Cruz Azul tuvo origen en el futbol profesional el 30 de agosto de 1964.

Aquella tarde la cancha del Estadio 10 de diciembre en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Hidalgo, fue testigo del primer enfrentamiento que desataría, 45 años después, toda una tradición y uno de los juegos más importantes del balompié azteca.

El primer partido Cruz Azul vs América terminó 1-2 a favor de Las Águilas, todo por un autogol de Ulibarri al minuto 4 y otro tanto de Portugal al 59’, el gol de La Máquina fue obra de H. Díaz al minuto 10.

Sin embargo, la rivalidad data desde la Final de la temporada 1971-1972, y donde se proclamó Cruz Azul al ganarle 4-1 al América. A partir de ese momento, estos dos equipos incrementaron la rivalidad tanto que hoy en día es tal vez el segundo Clásico más importante del futbol mexicano.

Las estadísticas arrojan la cantidad de 181 juegos disputados, entre partidos oficiales y amistosos, con un saldo a favor de Las Águilas con 65 triunfos por 55 de los celestes.

Entre los jugadores que han vestido ambas playeras están Carlos Hermosillo, Sebastián Abreu, Rubén Omar Romano, Christian Jiménez, Sergio Ceballos, Francisco Javier Rodríguez, Richard Nuñez; pero Raúl Cárdenas es el único entrenador en ganar un título con ambos equipos.

Clásico Regio

La rivalidad entre Rayados y Tigres nació en 1960, un duelo que hoy es considerado de millonarios, por ser los dos equipos mejor cotizados de la Liga MX.

De acuerdo al sitio especializado, Transfermarkt, Rayados tiene un valor de 68.8 millones de euros, mientras que Tigres tiene un valor de 58.5 millones de euros. Sin embargo, en sus inicios, estos equipos protagonizaban el enfrentamiento del rico contra el pobre.

Desde 1952, Monterrey fue ligado con el dinero por jugar en el Tec, y los felinos, cuando nacieron se les etiquetó como el equipo del pueblo.

“Cuando el equipo de Tigres nace como representativo de la Universidad, cuando eran las cuotas de la Universidad vs las del Tec, donde relacionaban al Monterrey porque aquí jugaba (en el estadio Tec), era el equipo rico contra el pobre”, recordó Jorge Urdiales, exdirectivo de Tigres y Rayados de acuerdo a Medio Tiempo.

Sin embargo, con el paso de los años los de la UANL dejaron de ser los pobres, pues empresas como Femsa y Cemex llegaron para hacerse cargo de los equipo de Nuevo León.

Las empresas tomaron a Tigres para rescatarlos del descenso en los años 90, pero posteriormente solo la cementera se quedaría administrando al cuadro universitario.

Por los Rayados, la Cervecería Femsa se adueñó del equipo tras los problemas financiero de grupo Abaco-Confía.

Fue en la temporada 1959-60 de la Segunda División que se jugó por primera vez el duelo entre Rayados vs Tigres en el Tec. Monterrey ganó 2-0, pero éste y otros partidos no son tomados en cuenta en los números oficiales de la historia del Clásico.

Por tal motivo, la edición número uno del Clásico Regio es considerada hasta el 13 de julio de 1974. El favorito era Rayados, pero los felinos lograron empatar 3-3.

Clásico Nacional

Con el nacimiento del futbol profesional en México se dieron los primeros juegos entre América y Chivas. Años más tarde iniciaría la rivalidad que desembocaría en el Clásico Nacional.

Fue en 1944 cuando rojiblancos y azulcremas tuvieron sus primeros enfrentamientos oficiales en la Liga dentro de la Liga Mayor de Futbol del Distrito Federal en la campaña 43-44.

Ambos equipos sólo contaban con la afición de sus respectivas ciudades, lejos de lo que ahora son. Los grandes equipos de esa época eran España, Asturias y Marte.

De acuerdo con Univisión Deportes, Necaxa, que ya era un equipo popular, sufrió su primera desaparición cuando se hacía llamar “Once hermanos”, por lo que muchos de sus seguidores que quedaron sin el equipo, terminaron refugiándose en Chivas y América.

El domingo 16 de enero de 1994, justo al mediodía, en el campo del Atlas en la Perla Tapatía, Guadalajara y América se enfrentaron por primera vez en un partido de Liga. Ganó Chivas 3-1, dejando los primeros héroes.

Manuel “Cosas” López marcó el primero al minuto del juego. Pablo González, “Pablotas”, hizo los otros dos de su equipo, mientras Cafaratti marcó por América.

Además de los goleadores López y “Pablotas”, “Raffles” Orozco fue otro de los héroes del juego. Sufrió una herida que lo dejó con el rostro ensangrentado y dio el pase para el tercer gol. Por la herida tuvo que salir del campo y dejar a los suyos con 10 hombres.

Pero fue muy poco lo que le duró a Chivas el gusto por la victoria, algo más de 30 días después, el 20 de febrero de 1944, América le goleó nada más y nada menos que con un marcador de 7-2, en el Parque Asturias del Distrito Federal con la primera bronca incluida.

La primera revancha que arrolló a Chivas ahora sí se llevó las portadas “América apaleó a Guadalajara 7-2 en un partido de futbol y boxeo”.

La primera pelea campal de las que hay un largo historial. Un incidente entre Scarone, del América, Térile y Luis Rey del Guadalajara, a los 30 minutos del partido desencadenó una batalla campal por todo el campo de juego. El encuentro ya iba 2-1 a favor de los de casa.

Térile le tiró una patada a Scarone pero no le pegó, después, Scarone sí le dio a Térile y se calentaron los ánimos. Más adelante, Luis Rey cobró venganza contra Scarone y ahí se armó la gresca.

“Pelón” Gutiérrez de Chivas, le dio a Scarone y de paso a Orvañanos, que ya peleaba con Wintilo Lozano. Cafaratti se encaraba con dos rojiblancos y la cancha en pleno partido se convirtió en un campo de batalla. Incluso la policía, los fotógrafos y la afición intervinieron.

La pelea dejó dos expulsados por equipo, pero los rojiblancos resistieron más las ausencias. América hizo la diferencia en la segunda mitad y Proal marcó cuatro goles para que finalmente el marcador se redondeara y terminara 7-2.

Este sólo era el comienzo entre la gran rivalidad de América y Chivas que ya se avecinaba. Le seguirían otras grandes batallas a lo largo de los años, con otros iconos que llevarían la intensidad al campo y la transmitirían a los aficionados.

En 1959 comenzó otra era de esta fuerte batalla, justo cuando ambas escuadras se midieron en el torneo de Liga y peleaban por el primer lugar.

En aquel entonces, Las Águilas eran dirigidas por Don Fernando Marcos (1957-1959). Los de Coapa visitaron la Perla Tapatía en tres ocasiones durante la temporada 1958-1959, una por cada enfrentamiento ante los equipos Oro, Atlas y Guadalajara, dónde el triunfo fue para el América de 2-0 en las tres ocasiones.

Ante estos tres éxitos, a Don Fernando le dio por hacer unas polémicas declaraciones ante la prensa:

“América no viene Guadalajara a ganar, eso es rutina. Nosotros venimos para cambiarle el número de su teléfono de larga distancia. Así es que ya lo saben mis amigos: cada que quieran llamar a Guadalajara marquen dos cero, dos cero, dos cero o el 20-20-20. Cortesía del América”.

Esta frase generó gran revuelo en Jalisco, y la rivalidad volvió a tomar más fuerza que nunca, días antes solo se hablaba del duelo Chivas vs América.

En los 60

Sin duda, en esta época ya era considerado un Clásico cada que América y Chivas se enfrentaban. En los 60, dos Clásico dejaron huella en la historia de los dos equipos y por supuesto, su afición: Las finales del Campeón de Campeones donde América levantó la Copa México y Chivas la de Liga.

El primer enfrentamiento fue el 26 de abril de 1964, donde las Chivas ganaron con dos goles de Salvador Reyes y Javier Barba. Pero el segundo fortaleció más la batalla para llamarla Clásico.

La polémica se hizo presente en la cancha, era el 14 de marzo de 1965, durante el partido se presentó un altercado entre los conjuntos, luego de la expulsión del defensa Guillermo “Tigre” Sepulveda”, figura en la gran historia de Chivas.

“Con esta tienen”

En el imaginario del Club Deportivo Guadalajara hay infinidad de imágenes, frases y goles que se convirtieron en estandarte del club, y más cuando se trataba del máximo rival. Sin embargo, entre todos figura lo hecho por el “Tigre” Sepúlveda, quien lanzó su camiseta a la banca del América para decirles “con esta tienen, hijos de la ching…”.

Esta historia es por lo que más se le conoce al “Tigre” además, claro, de sus seis títulos ganados con el Rebaño. Fue el 26 de abril de 1964 cuando esto sucedió. El escenario: El Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, inmueble que hoy es casa de Pumas, pero en aquel entonces albergó el juego por el título de Campeón de Campeones entre América y Chivas.

El día en que el “Tigre” Sepúlveda de Chivas lanzó su camiseta a la banca del América para decirles “con ésta tienen, hijos de la chingada... pic.twitter.com/aeUXfrOz95 — flacodeoro (@zoe_flacodeoro) September 19, 2020

Aquel juego donde Guadalajara se llevó el titulo con un marcador de 2-0, pero el duelo quedó marcado por las fuertes entradas del equipo azulcrema. Esto provocó que Sepúlveda fuera expulsado luego de tener un altercado que llegó a los golpes con Alfonso Portugal, jugador que tenía una fuerte rivalidad con el “Tigre”.

En su camino para salir del terreno de juego, molesto e incluso lesionado, el histórico zaguero del chiverío lanzó su camiseta a la banca azulcrema, entonces les dijo la famosa frase que lo acompañó el resto de su carrera y lo colocó como ídolo de la afición rojiblanca: “Con esta tienen hijos de la chingada”.

La única final de liga entre América y Chivas

En la temporada 1983-1984, Club América y el Guadalajara disputaron la única final de Liga con Clásico Nacional. En aquella ocasión el portero de Las Águilas, Héctor Miguel Zelada, se convirtió en el héroe azulcrema, y Eduardo Cisneros en el villano del Rebaño.

América jugaba con un hombre menos desde los 26 minutos debido a la expulsión de Armando Manzo y el marcador se encontraba empatado a dos goles. Momentos antes del fin de la primera parte, el “Snoopy” Pérez corría solo rumbo a la portería del América, y en un mano a mano, el arquero Zelada decidió derribar al jugador rojiblanco dentro del área evitando el gol, pero provocando un penal en contra.

Eduardo Cisneros fue el encargado de cobrar la pena máxima, pero Zelada voló para hacer una gran atajada y evitar el tanto de Chivas. Al final, América conquistó el título de liga tras superar al acérrimo rival por marcador global de 5-3.

Clásico Tapatío

El clásico más antiguo del futbol mexicano. La histórica enemistad entre los dos equipos surgió con la fundación del Atlas en agosto de 1916, diez años después del nacimiento de Chivas. El nuevo equipo en la misma ciudad, no fue del agrado del Rebaño Sagrado, iniciando una rivalidad en la ciudad.

Esta creció en los primeros años por representar una “lucha de clases”. Mientras los rojiblancos representaban a la clase media trabajadora, los rojinegros eran seguidos por la clase alta.

Tubo Gómez

El histórico portero de Chivas es protagonista de una de las fotos más icónicas que existe en el futbol mexicano y en la rivalidad entre los rojiblancos y Atlas.

El clásico más añejo del balompié azteca tiene muchos capítulos memorables, pero uno de los que más se recuerdan, fue el que sucedió el 24 de abril de 1955.

Chivas y Atlas disputaban la Copa de Occidente en el Estadio Martínez Sandoval de Guadalajara, en un partido muy disparejo. El Rebaño aplastó a los Zorros desde el arranque. Apenas al minuto 16 el marcador ya estaba a favor de Chivas 4-0 y era amplio dominador de las acciones.

Ya son 65 años desde la épica burla del arquero #Tubo Gómez.



Cuando goleaban al #Atlas, el guardameta prefirió sentarse a leer una historieta en la portería, así se forjó como leyenda de #Chivas ?? pic.twitter.com/xfu3FKQpgp — Kary Correa (@KaryCorrea) April 24, 2020

Por ese motivo, el portero de los rojiblancos no tenía llegadas al arco que protegía. Al no ser requerido, el emblemático arquero Jaime “El Tubo” Gómez, casi al final del primer tiempo, decidió pedirle a alguien de la tribuna que le lanzara el cuento de ‘Memín Pinguí’, y se sentó a leerlo recargado en el poste de una de las porterías.

Esto provocó la furia de los jugadores y la afición del Atlas, mientras que los seguidores del Rebaño siguen aplaudiendo lo hecho por “El Tubo”.

¿Maldición del Atlas?

Los rojinegros solo tienen un título de Liga, el cual conquistaron en la temporada 50-51, y fue ante las Chivas, que ganaron el partido decisivo para poder coronarse.

Muchos han acusado que fue un encuentro tendencioso, ya que marcaron un penal dudoso a favor del Atlas.

De acuerdo a Futbol Total, la leyenda dice que el arquero del Rebaño, Jaime “El Tubo” Gómez, estaba tan molesto que mandó una maldición al rival: “Festejen que no van a volver a ser campeones en 50 años. Es más, ants de que me muera no vuelven a coronarse”.

Gómez falleció en 2008 y a la fecha, Atlas sigue sin ser campeón.

