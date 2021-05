"Él no es un Golden Boy": Canelo; "Yo lo hice": De la Hoya

Óscar de la Hoya, exboxeador y promotor, aseguró que Saúl "El Canelo" Álvarez es un malagradecido por no darle crédito por el impulso de su carrera, luego de que el tapatío dijera que los problemas con la bebida del Golden Boy le impiden al estadounidense manejar adecuadamente su compañía.

"Él no es Golden Boy", dijo Canelo en entrevista con Graham Bensinger.

PUEDES LEER: La advertencia de Caleb Plant, el próximo rival del Canelo Álvarez

De la Hoya, CEO de Golden Boy Promotions, ante los señalamientos de Álvarez, reprochó que el boxeador mexicano no le da crédito por impulsarlo al inicio de su carrera.

"Yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me dé nada de crédito te habla mucho sobre su carácter", dijo el promotor, de acuerdo con información de Récord. "No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo", añadió.

Además, De la Hoya dijo que de seguir con su promotora, Canelo ganaría tres veces más con cada pelea, por lo que en su última pelea contra Billy Joe Saunders, pudo haberse embolsado 45 millones de dólares y no solo 15 como lo hizo.

(djh)