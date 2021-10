El Newcastle donde milita Santi Muñoz será el equipo más rico del mundo

Tras confirmarse la venta del Newcastle a un Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, el mexicano Santiago Muñoz estará en el equipo mas rico del mundo.

?? An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



Las personas que ahora estarán al mando de las ´Urrancas´ son el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman y Yasir Al- Rymayyan; el consorcio saudita está valuado en 320 billones de libras esterlinas, es decir, 10 veces más que el de Sheikh Masour (23.3 billones de libras) del Manchester City y 50 veces más que Nasser Al- Khelaifi (6.5 billones) del PSG.

Luego de 14 largos años llenos de protestas por parte de los aficionados, el empresario inglés Mike Ashley decidió vender al Newcastle, por lo cual, ahora el 80 por ciento del club le pertenecerá a los árabes, mientras que el 20 por ciento restante será dividiendo entre la empresaria británica Amanda Staveley y los hermanos Reuben.

Incluso, luego de hacerse pública la venta del equipo al consorcio saudita, los aficionados del equipo no dudaron en celebrarlo en grande.

La celebración de los hinchas de Newcastle luego de que los Árabes hicieron oficial la compra del club. Agárrate que se viene la nueva orden del fútbol mundial:

Recientemente fue que Santi Muñoz arribó al Newcastle, en donde se espera que primero gane minutos en la categoría sub 23, para posteriormente ser considerado como jugador del primer equipo.