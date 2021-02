El mejor comercial del Super Bowl LII fue de la propia NFL

En la actualidad la creatividad empleada para crear los comerciales a estrenar y difundir durante el Super Bowl de la NFL parece desarrollar su propia batalla y este año todo parece indicar que el ganador de dicha contienda fue la propia liga, al transformar en bailarines a estelares jugadores de los Gigantes de Nueva York.

En esta ocasión, durante el tercer cuarto del Super Bowl LII, disputado entre Patriotas de Nueva Inglaterra y Águilas de Filadelfia, la NFL difundió un comercial en el que los protagonistas principales fueron el quarterback Eli Manning y el receptor Odell Beckham Jr., quienes durante un entrenamiento recrearon la famosa escena de baile de "Dirty Dancing", exitosa película de 1987.

Las escenas muestran la forma en la que Manning y Beckham Jr. tras anotar un touchdown en la práctica, celebran de forma creativa y a la vez simpática, bajo la mirada atónita de su compañero Landon Collins, quien desde la zona de bancas observa como el mariscal y el receptor comienzan a bailar al ritmo de la canción "I've Had the Time of My Life", interpretada por Bill Medley y Jennifer Warnes.

La acción crece al momento de que se les unen un grupo de bailarines como parte de la coreografía y que resultaron ser los linieros ofensivos Brett Jones, John Greco, Chad Wheeler, D.J. Fluker y John Jerry.

La celebración del touchdown culmina cuando Beckham Jr. corre en cámara lenta hacia Manning, para después elevarse en el aire, mientras el quarterback lo sostiene por la cintura, haciendo una imitación perfecta de la escena culminante de la cinta cinematográfica, para concluir con la ingeniosa frase: "A todos los touchdowns que están por venir".

Las celebraciones fueron un punto culminante de esta temporada, y tuvimos muchos momentos en los que los jugadores mostraron su creatividad juntos", señaló en relación al comercial Dawn Hudson, jefa de Mercadotecnia de la NFL.





Este comercial no tuvo desperdicio, fue el más ovacionado, maravilloso ???? , se merece doble ovación

??

pic.twitter.com/0ohpzugOxD — Aaron Soriano (@sorianoaaron) 5 de febrero de 2018





Queríamos mantener esa diversión para el Super Bowl y darles a nuestros fanáticos algo para sonreír y reírse de que era solo fútbol y lo maravilloso que es ser parte de un equipo", agregó Hudson.

Horas antes del inicio del Super Bowl LII, las Águilas de Filadelfia fueron el primer equipo que gana el premio al mejor festejo del año, acto con el que la NFL ha mostrado una nueva visión sobre las motivaciones que pueden recibir los jugadores en torno a cada juego.





