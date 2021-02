"El Matador" Hernández causa furor por imitar a Yondu en Tik Tok

Luis “El Matador” Hernández se convirtió en tendencia en Twitter por su sorprendente imitación de Yondu, personaje de Guardianes de la Galxia, en TikTok.

El exfutbolista generó furor la mañana de este martes al compartir su divertido video, que en horas se volvió tendencia nacional.

En el video, una mujer tiene un celular en la mano mientras corre y grita para mostrarle unos memes a “El Matador”. Sin embargo, en la cocina se encuentra con Yondu, quien pone la canción ‘Come and get your love’, parte del soundtrack de la película, y se pone a bailar.

El video de TikTok se viralizó rápidamente y se llevó los aplausos de los aficionados, quienes lo llenaron de elogios.