"El Mágico" González, el único jugador de Concacaf que deslumbró a Maradona pero no quiso ser mejor que él

Diego Armando Maradona es uno de los mejores futbolistas de la historia, para muchos no hay nadie como él. Sin embargo, el técnico de Dorados de Sinaloa publicó en sus redes sociales una lista de jugadores que estuvieron a su nivel.

En dicha lista aparecen futbolistas que Maradona veía como rivales por ser grandes futbolistas, y en ella destaca el único jugador de Concacaf, el salvadoreño Jorge "El Mágico" González.

"¿Cómo alguien puede decir que yo no tenía rivales en mi época? Yo jugaba contra estos cracks: Baggio, VanBasten, Valderrama, Matthaus, Hagi, Stoichkov, Laudrup, Prosinecki, Romario, Futre, Gullit, Scifo, Bochini, Robson, Mágico Gónzalez, Francescoli, Kempes, Antognoni, Cubillas, Rummenigge, Platini, Zico, Keegan, y muchos más. Mi respeto y mi recuerdo para todos ellos", escribió el astro argentino.

¿Quién es el Mágico González?

Jorge Alberto González Barillas, mejor conocido como "El Mágico" González, es el mítico delantero de la selección salvadoreña y reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol como el mejor futbolista que ha dado el país. El atacante jugó en el Salvador y en España, con Cadiz, marcando un paso que ningún otro jugador de su nación ha logrado.

Su primer equipo fue el ANTEL FC, en donde obtuvo su apodo de "El Mágico", pero en este club sólo estuvo de 1975 a 1976, para el siguiente año estivo en las filas del Independiente, y en 1977 llegó al FAS, donde duró 5 años.

Fue en 1982 cuando dio su salto a Europa con el Cádiz. Ahí logró 30 goles en 2 años. En 1985 llegó al Real Valladolid, pero apenas jugó 9 encuentros y metió dos goles, por lo que para 1986 regresó al Cádiz, donde permaneció oros 5 años más, jugó 126 partidos y metió 30 dianas.

En el 91 regresó a su país con el Deportivo FAS, y estuvo ahí hasta el 2000, año en el que recibió su última convocatoria con la Selección Nacional del Salvador. El ´Mágico´ no sólo era amante del futbol, sino de disfrutar la vida, por lo que constantemente era captado saliendo de fiesta y él no lo negaba.

Se dice que el PSG lo fichó, pero él no se presentó a firmar el contrato porque era demasiado compromiso y prefería beber. Con el Cádiz enamoró al mundo, pero el club español tuvo que contratar a un empleado especial para que lo despertara todas las mañanas. Así es la historia del jugador que pudo ser el mejor del mundo, pero no quiso.

Esta fue una de sus declaraciones más polémicas pero que se han quedado marcadas en la historia del futbol:

"Reconozco que no soy un santo, que me gusta la noche y que las ganas de juerga no me las quita ni mi madre. Sé que soy un irresponsable y un mal profesional, y que puede que esté desaprovechando la oportunidad de mi vida. Lo sé, pero tengo una tontería en el coco: no me gusta tomarme el futbol como un trabajo. Si lo hiciera no sería yo. Sólo juega para divertirme".

Otras frases destacadas de "El Mágico González"

"En mi país, los futbolistas salimos de los terrenos baldíos, de las canchitas, y de repente vienes a Europa... Es como ir a la universidad sin antes pasar por la escuela".

"La noche hay que respetarla, es un asunto serio. Hay que saber andar en la noche. Es un arte".

"Me gusta ver el fútbol sin audio, lo complemento con música. Es mi forma de disfrutarlo. No es que no respete a los comentaristas".

"Mi obsesión siempre fue pasarlo bien. Quise ser feliz sin pisotear a nadie".

"Cádiz era más que suficiente para mis aspiraciones y para poder hacer algo por mi país".

