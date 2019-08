El lado político que no conocías del triatleta Guillermo Ruiz

Guillermo Ruiz Tomé, el triatleta de la Selección Nacional, aseguró que las 136 medallas obtenidas por la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Lima 2019, no son gracias a la cuarta transformación.

"Este resultado en Lima no se dio gracias a la Cuarta Transformación, no se dio gracias a ningún gobierno, no se dio gracias a ningún partido político", señaló.

"Las medallas y los atletas somos resultado de años de trabajo. Este resultado histórico en Lima, es el resultado del esfuerzo de las familias, los patrocinadores y de nosotros los deportistas que lo damos todo a todo, día a día sin el apoyo de cualquier gobierno, hemos sido olvidados siempre", aseguró.

Tras pronunciarse en redes sociales sobre su participación en el parlamento abierto por el Día Internacional de la Juventud que se realizó en el Senado de la República; circuló en redes sociales una publicación del joven que estudia Derecho en la UNAM, dejando ver su lado político.

En el marco del día Internacional de la juventud y del ejercicio de parlamento abierto, les comparto un poco de mi participación hoy frente a las senadoras @kenialopezr @CitlaHM y el Senador @ManceraMiguelMX

El triatleta publicó hace unos meses una foto acompañado de Marko Cortés, después de que tomara el cargo como presidente nacional del PAN con el mensaje:

Los usuarios en Twitter cuestionaron por qué Guillermo Ruiz no asistió a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

