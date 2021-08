¿El KO del año? Increíble doble nocaut manda al hospital al mexicano Julio Ceja

Previo a la pelea de Manny Pacquiao el mexicano Julio Ceja sufrió uno de los nocauts más impactantes en lo que va del 2021. El boxeador azteca terminó en el hospital luego del KO del filipino Mark Magsayo.

"Pollito" Ceja buscaba el triunfo en una pelea eliminatoria por el título internacional de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo. El originario del Estado de México fue un rival duro para el filipino, pero un descuido le costó la victoria.

En el primer round Magsayo ya había mandado a la lona al mexicano con apenas 30 segundos de pelea.

.@markmagsayo_MMM lands a heavy left hook that sends Julio Ceja to the canvas in RD1 ??.



?? Order #PacquiaoUgas on Pay-Per-View NOW:

En el décimo round, Julio Ceja recibió el golpe justo en la boca. Parecía ya estar noqueado con los ojos cerrados, pero no cayó. Por lo que Magsayo le conectó otro golpe que lo mandó finalmente a las cuerdas y de ahí a la lona, generando preocupación.

Julio Ceja descuidó su guardia y por ahí entró el potente derechazo del filipino que terminó el combate con el nocaut para el mexicano.

Here's another look at Mark Magsayo's KO win over Julio Ceja #PacquiaoUgas

Ceja quedó tendido en el ring, y tras algunos segundos logró reaccionar, mientras el cuerpo médico decidía mandarlo al hospital para revisarlo a detalle.

