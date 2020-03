"El Kikín" Fonseca se estrenará como comediante

Por medio de twitter, el canal de comedia "Comedy Central LA" presentó como invitado al exjugador Francisco "Kikín" Fonseca, en el programa "Se Rentan Cuartos".

Con esta actuación, será la segunda en la que aparece a la televisión, pues ya había debutado para "Nosotros los guapos" en Televisa. En su cuenta de twitter el exjugador comentó al respecto:

"No me costo nada hacerla de muerto, no se lo pierdan hoy a las 10pm".

No me costo nada hacerla de muerto ?????? no se lo pierdan hoy a las 10pm ???? https://t.co/VZhLc00Pjs — KIKIN FONSECA (@kikinfg) March 4, 2020

También, de acuerdo con La Afición, el jugador comentó "Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a Se Rentan Cuartos; para mí es una experiencia diferente, una experiencia maravillosa que he disfrutado muchísimo y ojalá me vuelvan a invitar porque me reí mucho".



Información de Milenio