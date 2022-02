El jugador que le dio una paliza al "Piojo" Herrera y le rompió la... nariz

Miguel "El Piojo" Herrera se ha caracterizado en su vida futbolística, dentro y fuera de la cancha, por ser un personaje aguerrido, bravucón y que ha rayado en lo violento. Hay escenas de su violencia como jugador del Atlante y en la selección mexicana, donde puso en jaque el camino hacia la calificación par Estados Unidos 94.

En aquella ocasión, una patada artera al hondureño Dolmo Flores, provocó que el árbitro le sacara tarjeta roja. Sin embargo, el Tri pudo doblegar a los catrachos en ese partido en el Azteca 3-0 en su camino para regresar a una cita mundialista.

Con Atlante, es muy vista en Youtube la escena donde "El Piojo" Herrera da una entrevista después de un partido contra el León, alguien le reclama al jugador y sin importar la cámara de televisión, se va a los golpes y patadas.

Hasta un conato de bronca tuvo Herrera y su hija con el narrador estrella de TV Azteca, Christian Martinoli.

ARANGIO, EL JUGADOR QUE LO NOQUEÓ

Sin embargo, en Toros Neza la cosa fue diferente. El argentino Germán Arangio llegó a imponer su ley en el mítico Toros Neza. Se dice que al "Piojo" le dio "una paliza" a solo unos días de haber llegado al club, versión que primero fue dada a conocer por Antonio Mohamed y después desmentida por el estratega de Tigres, Miguel Herrera.

El entrenador de Tigres señaló que fue una "anécdota mentirosa" de Mohamed.

Germán Arangio





En una entrevista que dio en Argentina, el Turco comentó que el Piojo trató de amedrentarlo en una de las prácticas, aunque a cambio recibió una golpiza en el vestidos de la que hoy se sigue hablando

De acuerdo con la versión del Turco, "El Piojo" quedó desmayado.

"Sí es verdad 99 por ciento de lo que dice. Nunca salió a la luz, porque no hubo un celular para filmar, eso quedó ahí en el vestidor, pero sí. Creo que fue a los días que yo llegué", rememoró Arangio en entrevista con el canal de YouTube MX Sudamérica.

"Estábamos jugando un 'picadito' un viernes antes del partido, le pegué desde la mitad de la cancha y empezó a agarrársela en mi contra, a decir cosas, pero no sé por qué se la agarró conmigo", abundó.

"Lo que no se acuerda el Turco es que me quedé elongando, se me acercó el Ojitos Meza y me dijo 'Germán, Herrera es así, habla y habla, no vayas a hacer nada porque te va a generar una multa'. Cuando lo vi en el vestidor y pasó lo que pasó".

¿Qué pasó en el vestidor?

El portal Medio Tiempo reseña que Mohamed señaló que fue el Piojo quien provocó a Arangio y que la bronca entre ambos se dio justo cuando seguía trabajando. "Regreso al vestidor y ¡estaba el Piojo Herrera en la camilla con la nariz fracturada, le dio una paliza".

RELACIÓN PIOJO-ARANGIO

Arangio recordó que después de aquella bronca, él y Miguel Herrera quedaron bien.

"La verdad muy bien, después íbamos juntos al entrenamiento, cuando yo no tenía auto a veces me llevaba, después fuimos compañeros en el Atlante. Bueno nos agarramos en el vestidor y a ver en muchos planteles del futbol pasa eso y después como que une más y bueno el equipo ya era unido, pero eso no desunió sino que fue algo normal", cerró el tema.