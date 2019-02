El impactante accidente de la Fórmula E en México (VIDEO)

La Fórmula E en México tuvo un inicio accidentado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La carrera disputaba apenas su segunda vuelta cuando el piloto brasileño, Nelson Piquet Jr., protagonizó un impacto con el auto de Jean-Eric Vergne.

De acuerdo a Marca, tras el choque, Piquet Jr. también alcanzó a tocar al auto de Alexander Sims, lo que ameritó una bandera roja que detuvo la competencia durante 10 minutos. Afortunadamente, el sudamericano pudo abandonar el vehículo por su cuenta.

Huge crash for @NelsonPiquet involving @JeanEricVergne and @AlexanderSims. All fine but the red flag has been deployed #MexicoCityEPrix pic.twitter.com/nqDIFobITi