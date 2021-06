El golpe de JC Chávez al Canelo: "Soy el mejor boxeador mexicano de la historia"

"Respeto mucho a Canelo, la verdad. Es un gran peleador, es el mejor peleador mexicano de la actualidad, pero el mejor peleador mexicano de todos los tiempos es y será siempre Julio César Chávez. Cuando alguien llegue a 90 peleas invicto, me recuerdas y me dices quién es el mejor. No importan los títulos, cuando alguien llegue a 90 peleas invicto me dicen quién es mejor que yo".