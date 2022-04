El enojo de El Tata por las condiciones de Marcelo Flores para jugar por México

"Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué Selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial", aseguró El Tata Martino en conferencia de prensa.