El emotivo comercial de Nike sobre la "locura de la mujer" que da de qué hablar en todo el mundo

La lucha de las mujeres en el deporte para tener el mismo protagonismo y la misma cantidad de oportunidades ha sido reflejada por Nike. Una emocionante campaña que da de qué hablar en el mundo para destacar el poder de las mujeres, se trata de un spot que fue transmitido en los Premios Oscar 2019.

El trabajo audiovisual se denomina "Dream Crazier", un video de 90 segundos de duración que detalla una serie de barreras que fueron superadas por el sexo femenino.

También puedes leer: Anjuli, la mexicana que nació para el deporte

En el comercial, que ha tenido varias reacciones positivas en las redes sociales, resaltan varias figuras del deporte como la tenista estadounidense Serena Williams, la jugadora de la WNBA, Lisa Leslie, la gimnasta olímpica Simone Biles, la estrella del futbol norteamericano, Alex Morgan y la asistente del entrenador de los San Antonio Spurs, Becky Hammon, entre otras.

"Si mostramos emociones, nos llaman dramáticas. Si queremos jugar contra hombres, nos dicen dementes. Si soñamos con oportunidades iguales, estamos delirando. Si luchamos por algo, somos desquiciadas. Cuando somos muy buenas, es porque hay algo malo. Y si nos molestamos, nos dicen histéricas, irracionales y locas. Pero una mujer corriendo un maratón es algo loco. Una mujer boxeando es algo loco. Una mujer clavando y dirigiendo un equipo de NBA es algo loco. Una mujer compitiendo en hiyab y cambiando el deporte es algo loco. Ganar 23 Grand Slams, tener un hijo y luego ir por más es algo loco. Así que si quieren llamarte loca, está bien; demuéstrales lo que una loca puede hacer", es el transcrito del aplaudido comercial.

Show them what crazy dreams can do. #justdoit pic.twitter.com/3fo2XMVkBT