El duro castigo que recibiría Brasil por la polémica ante Argentina

La polémica llegó a las eliminatorias mundialistas. Brasil vs Argentina, el partido más esperado de la Conmebol vivió un momento insólito luego de que las autoridades brasileñas detuvieran el partido a los cinco minutos para llevarse a cuatro jugadores argentinos.

Cristian Romero, Dibu Martìnez, Gio Lo Celso y Emiliano Buendía mintieron para ingresar al país, al no cumplir con una cuarentena después de haber estado en Reino Unido, tal y como lo exige Brasil.

El partido terminó suspendido y han surgido las dudas sobre quiénes son los culpables y qué sanciones podrían caer sobre Brasil y Argentina.

Las consecuencias serían para Brasil, ya que, de acuerdo a reportes desde Sudamérica, la Conmebol habría decidido quitarles la condición de local en el resto de las eliminatorias a Qatar 2022.

A Brasil le quedan cinco partidos a disputar en casa rumbo a las eliminatorias mundialistas de Qatar 2022, ante Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Chile.

¿Qué dice la FIFA?

El máximo organismo del fútbol mundial explica en su artículo 14 del Código Disciplinario lo siguiente:

"Si un partido no puede disputarse o no puede jugarse íntegramente por motivos que no son de fuerza mayor, sino que se derivan de la conducta de uno de los equipos o de una conducta de la cual es responsable una federación o un club, se sancionará a la federación o al club con una multa de al menos 10 000 CHF. Se declarará la derrota por retirada o renuncia, o bien se repetirá el partido".

En caso de darse por perdido el encuentro, el artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA detalla:

"Cuando un equipo sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol once, 5-0 en futsal y 10-0 en fútbol playa. En caso de que el equipo adversario hubiera logrado una diferencia de goles más favorable al final del partido, se mantendrá el resultado obtenido en el campo".

