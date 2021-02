El documental que reconstruye los abusos sexuales en la gimnasia estadounidense perpetrados por el Dr. Larry Nassar

Larry Nassar protagonizó uno de los capítulos más oscuros en la historia del deporte estadounidense. El doctor que se aprovechó de sus víctimas, responsable de la salud de algunas de las mejores gimnastas de la historia, será retratado en un nuevo documental.

Nassar de 54 años, pasará el resto de su vida tras las rejas tras dos décadas de abusos sexuales a al menos 265 mujeres, siendo la mayoría menores de edad, algunas niñas.

De acuerdo a El País, fueron más de 300, durante décadas en el rancho de Texas donde se concentraba el equipo olímpico de gimnasia, en Twistars, un afamado gimnasio de Michigan, en la universidad de ese Estado, donde trabajaba, y en el sótano de su casa.

El documental “At the heart of gold: Inside the USA gymnastics scandal” de HBO anuncia que “quizá sea el capítulo más oscuro de la historia olímpica de Estados Unidos”.

El documental no sólo trata el caso que llevó a Nassar a prisión de por vida con decenas de víctimas dirigiéndose directamente al abusador, sino que ingresa al mundo de la gimnasia artística, exigente desde los cinco o seis años.

La cinta entrega los testimonios de hasta 15 víctimas, la gran mayoría de antiguas gimnastas; entrenadores como Aimee Boorman, la mujer que fabricó a Simone Biles, campeona olímpica y también víctima de Nassar; directivos de la federación; padres; expertos; abogados y periodistas.

Entre las víctimas hay destacadas deportistas como Simone Biles, cuatro veces ganadora del oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Gabby Douglas o McKayla Maroney.

dmv