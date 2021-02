“El Doctor” García protestará encuerado ante la comisión de arbitraje por suspensión a Chacón (VIDEO)

El árbitro del Clásico Chivas vs América, Francisco Chacón, recibió suspensión de dos partidos después de sus lamentables acciones: imitar al técnico Miguel Herrera, además de utilizar un lenguaje “pasadito” ante algunos jugadores, entre ellos Jesús Molina, a quien le dijo: “A mí me vale madre, todos me la pelan”.

Soy americanista, me da risa el acto la verdad , pero esto no puede suceder , como es posible el arbitro chacon provoque de esa manera al entrenador @FMF @CopaMx @ClubAmerica_EN @ClubAmerica @martinolimx @TD_Deportes @AztecaDeportes @GarciaPosti @LRZague pic.twitter.com/pnI6z7RgfD — jaime valencia (@jaimeevalencia3) 14 de marzo de 2019

De acuerdo a Sopitas, esto no le gusto al “Doctor” Luis García, quien aseguró que Chacon sólo había dejado claro que es un árbitro de la vieja escuela y que “le dice de todo a todos, aguanta que le digan de todo”, por lo que se manifestó en su cuenta de Twitter ante una sanción al silbante.

Mi Francisco Chacón es lo más parecido a la gran vieja guardia del arbitraje mexicano, bravo, diáloga con el jugador, le dice de todo a todos, aguanta que le digan de todo, se ríe, disfruta, y lo más importante, tiene control del juego. Te amo Chacón, hazme 6,546,432,789 hijos — Luis García P (@GarciaPosti) 14 de marzo de 2019

Sin embargo, la Comisión disciplinaria informó que el árbitro no tendrá actividad dos jornadas, situación que molestó al comentarista de TV Azteca y en un video a lado de Martinoli, habló de sus intenciones de hacer una protesta nudista en la sede de la Federación Mexicana de Futbol, ante el titular de la comisión, Arturo Brizio.

“Señor Arturo Brizio, voy a hacer una protesta encuerado”, dijo en un video compartido por Christian Martinolli en su cuenta de Twitter. Sin embargo, el “Doctor” no irá totalmente destapado, planea usar una bufanda, calcetines y tenis.

¿Qué culpa tiene el Sr Brizio? Pero el Dr @GarciaPosti deberá cumplir como todo un caballero que es...??????? https://t.co/xNQcc9acmY — Christian Martinoli (@martinolimx) 23 de marzo de 2019

“Me voy a ir desde TV Azteca, encuerado, hasta las instalaciones (de la comisión) y no te voy a dejar salir de tu oficina, Brizio… hasta que me abraces encuerado”.

Martinoli compartió el video, el cual fue publicado desde una cuenta en la que le hacen parodia, invitando al Doctor a cumplir su palabra.

