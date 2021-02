El doble de "El Tuca" Ferretti vive en León

Tiene el mismo bigote. El mismo tono de piel y el mismo pelo canoso. Por eso le dicen El Tuca Ferreti. El Tuca Ferreti fake de Leon.

Se llama José Jiménez, es jubilado de una fábrica de suelas y es aficionado al futbol y al equipo León.

“Me gusta parecerme a El Tuca. Es un hombre al que admiro y me parece divertido que me digan Tuca”, platica Pepe Jiménez, el falso Tuca de Guanajuato.

También te puede interesar:

En la calle, los niños lo confunden con El Tuca Ferreti. Le piden tomarse fotografías en el estadio. Y hasta le piden autógrafos, pero él no ha querido firmar camisetas, ni gorras del Tigres. “Sí me tomo fotos, me agrada, pero no firmo nada como El Tuca, porque sería indebido”, comenta.

Pepe Jiménez platica que hace años, él mismo se dio cuenta que El Tuca se parecía a su papá y a él mismo, pero se guardó el secreto durante años, sin decirle a nadie. Hasta que un día sus hijos le dijeron: “Papá, o te vayas a enojar, pero te lo vamos a decir: Te pareces al Tuca Ferreti”. Y no le quedó de otra que reconocerlo.

Desde entonces cada vez lo confunden más con el entrenador de los Tigres. “Cuando voy al estadio, la gente me grita: Tuca, ¿Qué cambios hacemos? ¿Tuca, a quién metemos?, ¿Tuca, cómo le jugamos al América?”. Y Pepe les sigue el juego dando consejos de futbol y táctica a los aficionados, como si en realidad fuera El Tuca Ferreti.

Pepe acude cada 15 días al estadio León y no se pierde ni un partido de los esmeraldas. Y su parecido con El Tuca, ya es parte de la diversión en la tribuna. Aunque sus familiares y amigos, saben que las bromas deben hacerlas con ciertos límites, porque El Tuca fake tiene un carácter fuerte y es muy enojón, como el mismo Tuca. Y entonces cada que se enoja, sus familiares le dicen en broma: “Ya ves, hasta en eso te pareces a El Tuca, ¡Carajo!”.

dmv