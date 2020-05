El día que Mike Tyson estuvo a nada de golpear a Michael Jordan

En el año 1998, cuando Michael Jordan se estaba forjando como una estrella de la NBA, y el exboxeador Mike Tyson se encontraba en la cúspide de su carrera, ambas leyendas del deporte estuvieron a nada de enfrascarse en una pelea durante una cena privada.

Jordan comenzaba a codearse con grandes figuras del deporte y fue invitado a una exclusiva fiesta en la que Richard Dent, ala defensiva de los Osos de Chicago, celebrara sus 28 años.

Tyson se encontraba en una triste situación sentimental debido a que había terminado su relación con la actriz Rovin Givens, su primera esposa.

El exboxeador tomó unas copas de más y tras recordar que Jordan también se había relacionado con ella, estuvo a nada de explotar y golpear al basquetbolista.

Así lo relató Rory Holloway, promotor del expúgil, asegurando que después de beber unas copas de más, Tyson decidió encarar al exjugador de los Chicago Bulls para reclamarle sobre la supuesta cita que había tenido con su exesposa antes de su relación.

"¡Hey, tú", ¿crees que soy estúpido? Sé que estuviste con mi mujer", recordó el manager de Mike.

Sin embargo, la situación no pasó a mayores, ya que entre varias personas tranquilizaron a Tyson y lograron apartarlo de Jordan.

A pesar de que nada pasó a mayores, el exmanager del Tyson reveló en el libro Taming the Best, The untold story of Mike Tyson, que "Jordan se quedó como si hubiese visto un fantasma".