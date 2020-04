El día que Matías Almeyda rechazó al Real Madrid

Matías Almeyda, extécnico del Guadalajara, señaló que el Real Madrid lo buscó para formar parte del equipo, sin embargo, el argentino la rechazó por haberse apalabrado con el Sevilla.

Matías Almeyda (foto: @SJEarthquakes)

El Real Madrid es considerado uno de los mejores equipos de la historia y de la actualidad, y durante el año de 1996, los merengues estaban bajo la mano del presidente Estaba (Alfredo) Davicce .

"El Pelado" habló entrevista con Superfutbol, en donde señaló:

"Estaba Davicce, presidente del Real Madrid (1996), cuando me estaban buscando, todos los días subían las oferta por mí, apareció el Real Madrid, pero yo le había dado mi palabra al Sevilla... Un día el presidente me llamó y me dijo que tenía que definir, porque los dos pagaban lo mismo".

Durante ese tiempo, "El Pastor", era jugador del River Plate, equipo que lo vio nacer y crecer futbolísticamente; y así detalló cuando escogió irse al Sevilla:

"Le dije (presidente del River) que iba al Sevilla porque le había dado mi palabra" a lo cual el presidente le respondió "¿Usted está seguro de lo que está haciendo?, entonces Matías confirmaba y se iba al Sevilla "Fui un visionario bárbaro, Real Madrid fue campeón y el Sevilla descendió".

Con información de Superfutbol