El día que Julio César Chávez quiso golpear al "Zar del boxeo"

La polémica no es una novedad para Julio César Chávez, pues el boxeador fuera del ring acumula grandes y peculiares historias y así lo dio a conocer el comentarista deportivo, Carlos Aguilar, "El Zar del boxeo".

Durante una entrevista con Antonio de Valdés, "El Zar del boxeo" contó sobre una ocasión en que el "Gran Campeón" intentó golpearlo, debido a un comentario que le hizo sobre una pelea.

"Hace muchos años, cuando Julio César peleó contra XX en San Antonio y le dan empate, ahí tuvo mucho que ver don José Sulaimán porque yo pienso que había perdido la pelea", menciona Aguilar luego de que Toño le preguntara sobre una anécdota con Chávez.

"Voy al Centro Ceremonial Otomí, lo entrevisto y le digo 'oye para nosotros no fue empate, yo creo que tenías perdida la pelea' y se enojó, aventó la mesa y me corrió del campamento. En ese momento le digo al camarógrafo vente vámonos, nos subimos al coche y él seguía mentando madres, voy saliendo y agarra una piedra y me la avienta", añadió.

La pelea en cuestión se remonta a septiembre de 1993, cuando Julio César Chávez enfrentó al estadunidense Pernell Whitaker, por el título welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Posteriormente "El Zar" contó otra anécdota y, aunque en esta ocasión no hubo daños, señaló que lo amenazó de muerte.

"Estamos transmitiendo y Julio dice 'va a ganar el rojo' y gana la pelea el rojo, le digo 'no mi Champ, eres prestidigitador', y se voltea y me dice 'a mí no me dices p..., vuélveme a hablar así y te mando a matar'. Él estaba en su peor momento", contó Aguilar.