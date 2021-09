El día que Julio César Chávez le pidió perdón a Maradona

Hay un dicho que dice que toda buena amistad comienza con la frase "Antes me caías mal, me caías muy gordo", y esas fueron precisamente las palabras que vieron nacer desde el arrepentimiento, la relación entre Julio César Chávez y Diego Armando Maradona.

"La Noche del 10" era el programa de entrevistas con personalidades destacadas del deporte mundial en el que el astro del fútbol de Argentina se estrenó como conductor luego de haber conquistado cualquier cancha que se le pusiera enfrente.

Y cual partido de soccer, iba logrando que cualquier deportista que se le veía a la mente se sentara frente a él en su mesa de entrevistas, excepto "El César del boxeo", quien se negó rotundamente a asistir al programa de un personaje que le caía tan mal.

Ese fue el inicio de una gran amistad (Fotografía: Especial)

"Él me había invitado por teléfono a su programa ´La Noche del 10´, pero la verdad no acepté y luego le dije personalmente mis razones", dijo en entrevista de radio para el programa "Super Deportivo".

Sin embargo más pronto que tarde llegó el arrepentimiento de Chávez pues juzgó al libro por su portada, dejándose llevar por los escándalos que envolvían al futbolista, antes de siquiera conocer a la persona.

"Sabes, Diego, con todo respeto, antes me caías muy mal, me caías gordo por tu forma de ser, pero ahora que te conozco personalmente, te pido disculpas porque eres un gran hombre y ahora somos grandes amigos", le confesó de frente el pugilista.

En entrevista con Fútbol Picante (Fotografía: Especial)

Ese fue el inicio de una amistad que requería de una encuentro obligatorio entre las estrellas deportivas cuando Maradona iba a los Dorados de Sinaloa, así que finalmente la tan ansiada reunión llegó.

Por supuesto, no faltó el intercambio simbólico de camisetas con el que sellaron la buena fe que tenía la naciente amistad: "Nos conocimos, me besó, nos abrazamos y nos hicimos muy buenos amigos. Yo le regalé algunas camisetas, unos de mis guantes y él me dio una de sus camisetas".

El día de la muerte de "El 10" de Argentina, Chávez recordó con nostalgia a su amigo, pero aseguró que estaría muy bien en su encuentro con Dios.

