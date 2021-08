El día que Julio César Chávez amenazó a "el Zar" del boxeo

Después de dejar el ring, Julio César Chávez encontró otra etapa cerca del boxeo como comentarista en TV Azteca, en aquel proyecto fue compañero de Carlos "el Zar" Aguilar, quien fue testigo de una de las peores versiones de El César del Boxeo.

El Zar del boxeo convivió con un Julio César Chávez inmerso en las adiciones, y el ahora comentarista de TUDN, recordó con nostalgia algunos de los momentos que vivieron juntos, aunque no todos fueron gratos, pues muchos estuvieron llenos de tensión por la actitud de El Gran Campeón Mexicano.

Julio César Chávez llegó al extremo de amenazar a Carlos "el Zar" Aguilar.

"Sentado en la mesa de transmisiones estábamos transmitiendo y Julio dijo ´no, Carlitos, en esta va a ganar tal, el rojo´... ¡y gana la pelea el rojo!", recordó Aguilar en entrevista con Toño de Valdés.

"Le digo al champ ´eres prestidigitador´, entonces agarra, se me voltea y dice ´a mí no me dices puto, cabrón´, porque él estaba ido", añadió nervioso.

"Le digo, ´no, champ, tranquilo´, y me responde: ´me vuelves a decir así y te voy a mandar a matar´... Yo agarraba y decía ¡en la torre! Estaba en su momento más complicado", aseguró El Zar del boxeo.

Pese a esos complicados momentos, el Zar destacó que se queda con la última versión del campeón, la que tiene ya casi 13 años sin probar la cocaína.

"Es mi maestro porque recae, regresa a la clínica y cuando vuelve es tolerante, tranquilo, le gusta leer, le gustan los espacios de reflexión... Los últimos 12 años están llenos de eso y en lo personal me da gusto", aseguró el comentarista de boxeo.

Aguilar aseguró que Chávez le agradeció por su paciencia, que le permitió mantenerse como narrador en TV Azteca.

"Lo más que me dijo fue ´te agradezco por tu tolerancia y lo mucho que me quisite para mantenerme en este proyecto que es mi vida´. Es una forma de alejarse de la droga. Le tengo un cariño enorme".

(dm)