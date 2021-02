El día que Jordan encontró en la cama a Dennis Rodman y Carmen Electra

Las revelaciones en el nuevo documental de Michael Jordan, The Last Dance, han sorprendido a todos por todas las anécdotas que se cuenta, y esta vez los protagonistas fueron Dennis Rodman y Carmen Electra.

Durante una entrevista en Good Morning America, Michael Jordan reveló lo que podría ser el tercer episodio de la serie. El histórico jugador de los Bulls señaló que hace tiempo encontró a su excompañero, Dennis Rodman, en la cama, un momento un poco incómodo.

De acuerdo a Milenio, la historia comenzó cuando Rodman solicitó permiso al entrenador Phil Jackson, para irse de vacaciones a Las Vegas, sin embargo, Jordan no estaba de acuerdo.

“Tú verás Phil, pero si le dejas ir no le vamos a volver a ver”, comentó Jordan.

El histórico 23 tuvo razón, ya que Rodman no regresó el día que prometió.

“Tuvimos que ir a sacar su culo de la cama. No voy a contar lo que había en esa cama o dónde estaba, o cosas por el estilo”, aseguró Michael.

Una de las figuras que respalda aquella historia de Las Vegas es la actriz Carmen Electra, quien se encontraba con Rodman en la habitación.

“Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”, reveló la actriz.

Con información de Milenio