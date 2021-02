El día que Freddie Mercury y Maradona se conocieron

El encuentro entre Queen y Diego Armando Maradona, el 8 de marzo de 1981, marcó la primera postal significativa del rock y el futbol, compuesta por dos figuras de lo más representativas en sus rubros, dejando una de las postales más significativas para la música y el futbol.

En 1980, la banda de Freddie Mercury junto a Brian May, John Deacon y Roger Taylor, ya era una de las más exitosas del género y en su repertorio ya tenía obras con himnos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You y We Are The Champions. En el primer año de la década de los 80’s, el conjunto londinense se embarcó en una gira que duró año y medio e incluyó tres conciertos en Vélez, Argentina.

Diego Armando Maradona ya era un ídolo en su país, y justamente el 20 de febrero de 1981 se concretó su pase al club de sus amores, el Boca Juniors.

El 8 de marzo de ese año se produjo el encuentro entre la icónica banda y Maradona, mientras que el conflicto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas estaba a nada de explotar con el estallido de la guerra el 2 de abril. Allí se explica la foto en la cual Freddie viste la playera de la Selección Argentina y Maradona una con la bandera británica.

Además de la postal tan significativa que dejaron, esa noche Maradona subió al escenario y presentó el tema ‘Another One Bites The Dust’ con la siguiente frase: “Le quiero agradecer a Freddie y a los Queen por hacerme tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo”.

Tener al gran ídolo del país era como recibir una bendición”, contó años más tarde, Roger Taylor, baterista de la banda.

Mercury amaba el fútbol y confesó que la canción “We are the champions” lo compuso pensando en el Manchester United. Hoy ese tema lo utilizan los equipos que salen campeones.

