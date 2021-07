El día que Floyd Mayweather lloró en entrevista tras perder el oro en Atlanta 96

Antes de los triunfos, los millones, los récords, la fortuna y la arrogancia, un joven Floyd Mayweather representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, en donde llegó hasta las lágrimas por perder la medalla de oro.

Te puede interesar Julio César Chávez y su familia pudieron morir en vuelo, revela su hija Nicole

En la grabación que ha sido revelada a propósito de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, se puede ver a un muy joven Floyd Mayweather llorando y abandonando una entrevista en vivo tras perder la presea dorada ante Serafim Todorov.

En 1996 nadie creería que aquel muchacho que perdió una pelea amateur se convertiría en uno de los más grandes campeones en la historia del boxeo. Como amateur cosechó 84 victorias y sufrió seis derrotas. Como profesional mantuvo un impecable 50-0 con 27 nocauts.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Te puede interesar Julio César Chávez Jr. es millonario; esta es su fortuna

La derrota que hizo llorar a Mayweather en Juegos Olímpicos

Money sufrió su última derrota oficial en Atlanta 96, misma que lo dejó sin la medalla de oro ante Serafim Todorov de Bulgaria.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Te puede interesar ¡La bolsa más grande de su carrera! Esto ganará Canelo Álvarez ante Caleb Plant

Todorov hizo llorar a Mayweather al quedarse con dos de los tres rounds disputados.

Con 19 años, y tras su derrota Floyd bajó del cuadrilátero y concedió una entrevista, misma que tuvo que abandonar al no poder evitar el llanto.

"Siento que gané la pelea", fue lo único que pudo decir.

In 1996, at the Olympics in Atlanta, Floyd Mayweather lost his amateur featherweight fight to Serafiv Todorov of Bulgaria.



He turn pro immediately, and the rest is history. At 50-0, he is undoubtedly the best to ever do it. #TheMorningNugget pic.twitter.com/AdbsQrvEXw — Alex Busingye (@Doc_Alex_B) July 14, 2021

(dmv)